Jazmín Pinedo volvió a la conducción televisiva hace casi 15 días y ahora es parte de '+Espectáculos', el programa de América TV que conduce junto a Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, un espacio que ha sido cubierto en reemplazo de "En boca de todos".

El nuevo programa de verano dedicado a la farándula nacional, ha logrado una sintonía de 7 puntos promedio, obteniendo picos de 8 en el minuto a minuto. Al respecto, Jazmín se mostró agradecida con la preferencia del público y no dejó de mencionar la buena química que mantiene con la producción.

"Me llena de alegría estar nuevamente en la televisión. Les agradezco a mis seguidores por su apoyo constante. Me adapté rápido y todos en el canal están contentos. Yo soy una mujer de retos y lo bueno que el público nos acompaña, así que vamos por más", dijo la conductora.

¿La televisión o los estudios?

Aunque no descartó incursionar en la conducción de otro programa de televisión, la modelo aclaró que tiene otras prioridades y por el momento está evaluando su permanencia en la pantalla chica en el largo plazo.

"El programa solo es por vacaciones de 'En boca de todos'. Me encantaría quedarme más tiempo, pero todo se está evaluando, ya que tengo que ver también mis estudios; sin embargo, siempre hay propuestas y ya veremos qué pasará más adelante", refirió.

