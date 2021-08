"Reinas del Show": Jazmín Pinedo se quiebra al escuchar el emotivo mensaje de Gino Assereto. | Fuente: Instagram

En la gran final de "Reinas de show", Jazmín Pinedo tuvo como refuerzo a Gino Assereto y Jota Benz para su baile. Antes de ingresar, la modelo se mostró feliz de que su expareja y su excuñado la acompañen en este momento que es importante para ella.

"A mí me costó pedírselos, pero se ofrecieron. Me dijeron: 'No sé cuánto vamos a aportar, pero te vamos a ayudar'. Somos una familia y siempre nos vamos a apoyar", dijo.

Sin embargo, tras bailar 'Pégate' de Ricky Martin, lo que le conmovió a Jazmín Pinedo fueron las palabras de Gino Assereto, quien destacó el esfuerzo de la artista para que su hija vea que "su mamá es una guerrera y trabajadora".

"Yo aplaudo a la 'chino', porque si hay algo que ha pasado en este tiempo es que ella no ha podido estar con su hija en el momento que siempre le ha gustado estar con ella. Desayunas, almorzar, cenas juntas y yo soy testigo de todo el esfuerzo que ha hecho de dejar de verla para ensayar. Yo he cuidado a la bebé, entonces sé por lo que ha pasado. Quería aplaudirte, porque sé que no te gusta el deporte, sé que no querías venir por tu hija, pero te está viendo orgullosa", comentó el exchico reality.

A ello, Jazmín Pinedo le agradeció por las palabras y comentó que juntos hacen un gran equipo.

Sus expectativas a la final de "Reinas del show"

Jazmín Pinedo comentó que, de llegar a la última ronda, no podría elegir a alguna de las competidoras para enfrentarse, ya que "todas son muy buenas, por algo llegaron a la final". "Todas merecemos ganar, porque todas lo dimos todo", sostuvo.

Sus próximos retos aún siguen pendientes, ya que se dedicará en prioridad al cuidado de su hija y de inalizar su carrera universitaria.

"Hay varias cosas de trabajo que tengo pendientes, pero mi prioridad ahora es mi hija y terminar mi carrera. De hecho, ya ahorita empiezo un nuevo ciclo que, debido a su complejidad, requiere toda mi atención", finalizó.

