La actriz recordada por su rol en "Al Fondo Hay Sitio" opinó sobre la separación de Jazmín Pinedo y Gino Assereto. | Fuente: Instagram / @magdyelugaz

Magdyel Ugaz opinó sobre el reciente anuncio de separación de Jazmín Pinedo y Gino Assereto, y apoyó la decisión de la ex chica ‘reality’. La actriz de televisión también habló sobre la personalidad de Pinedo, tras conocerla personalmente cuando compartieron set en el programa “Mujeres al Mando”.

"Abrazo cuando uno toma decisiones para bien en la vida, para estar más tranquilos. La china es chiquita pero poderosa, tiene mucho carácter", dijo en una entrevista para América Espectáculos.

Después de trabajar junto a Karen Schwarz y Jazmín Pinedo en el formato matutino para televisión, la actriz de "Al Fondo Hay Sitio" mantiene una amena relación con esta última e incluso le escribió para demostrarle su “cariño y apoyo” en esta difícil situación.

“Siento que es una chica súper profesional y tiene las cosas bastante claras, ella cuida mucho su vida personal y me parece importantísimo en este medio cuidarla. Bueno, yo de hecho le escribí, y siempre mi cariño y mi apoyo para ella”, comentó.

Cabe resaltar que Magdyel Ugaz dejó la conducción del programa en julio del 2019 para dedicarse completamente a su carrera como actriz y sus estudios en coaching ontológico.

“Se están malinterpretando cosas, como que me voy a Europa a hacer una nueva vida. No me iré, estoy acá estudiando coach ontológico y estoy agradecidísima a mí, por permitirme este momento", aclaró sobre su salida en Instagram.

ANUNCIO DE SEPARACIÓN

El jueves pasado, Jazmín Pinedo y Gino Assereto anunciaron oficialmente su separación después de casi 7 años de estar juntos. El fin de la relación se dio bajo una decisión de “mutuo acuerdo”.

"Entre ambos queda una relación de máximo respeto, cordialidad y cariño; así como una hija maravillosa, por la que siempre vamos a velar, por la que mantendremos una maravillosa relación de padres y amigos que hemos tenido durante todos estos años”, manifestó la expareja en el comunicado.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto iniciaron su relación en el 2013, y dos años después, tuvieron a su hija, Mia Khaleesi. Por consideración a su familia, la expareja pidió a la opinión pública que “respeten esta decisión personal y privada”.