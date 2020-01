Jazmín Pinedo y Gino Assereto

Jazmín Pinedo y Gino Assereto confirmaron el final de su relación de más de seis años mediante un comunicado, dando por concluida la unión de una de las parejas que era considerada entre las ‘más estables’ en la televisión peruana.

Jazmín y Gino coincidieron en junio del 2013 en el programa reality “Esto es Guerra”, donde luego de unos meses iniciaron su amorío de manera oficial tras el pedido de Assereto para que ella sea su novia en el mismo set del programa.

La relación continuó pese a las constantes peleas que protagonizaron Jazmín y Michelle Soifer, quien tuvo un breve romance con Gino antes de que él se vinculara a la conductora de “Mujeres al mando”.

En 2015 la pareja anunciaría el embarazo de Jazmín y para ese diciembre el nacimiento de su hija Khalessi, a la que le celebraron hace unos días su cuarto cumpleaños. Pinedo contaría después que en 2018 tuvo un segundo embarazo, pero sufrió la pérdida de este.

Por medio de un comunicado, informaron hoy el final de su relación tras las constantes especulaciones de una ruptura, las que se acrecentaron al saberse que no recibieron juntos el nuevo año y que ya no compartían en publicaciones de sus redes sociales. La última fotografía donde coinciden fue publicada en Instagram por Jazmín Pinedo el 29 de septiembre. De momento, han preferido no pronunciarse sobre el motivo de la ruptura.