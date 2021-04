Jorge Benavides recibió una emotiva sorpresa de sus compañeros de "JB en ATV" por su cumpleaños. | Fuente: Instagram

Gran sorpresa se llevó Jorge Benavides luego de recibir una pequeña reunión por sus 55 años. Sus familiares, amigos cercanos y compañeros de trabajo de “JB en ATV” le hicieron una torta temática de Spider-Man y con velas con su nombre.

“¡Hoy amanecí con esta linda sorpresa por mi cumpleaños! ¡Gracias por tanto!”, se lee en la descripción de la foto que compartió en sus redes sociales. Además, publicó un video donde comparte este momento con sus más allegados.

Carlos Vílchez, Walter Ramírez y Danny Rosales fueron los encargados de animar el onomástico de Jorge Benavides, mientras que Martín Farfán puso la música al ritmo del cajón. Los demás integrantes de “JB en ATV” aplaudieron su llegada cuando recibió la sorpresa.

En el clip se ve que ambientaron todo con temática de Spider-Man y había globos, piñata y regalos.

El éxito de "JB en ATV"

Jorge Benavides celebra el liderazgo de su programa "JB en ATV". "Aún no salgo de mi asombro por las cifras que hemos tenido el sábado y estoy muy agradecido con el público por su respaldo", dijo el comediante tras conocerse que su espacio registró 14.9 puntos de ráting.

No obstante, aseguró que el éxito no se le sube a la cabeza. La preferencia del público es su incentivo para seguir trabajando. "No [me marea el éxito del ráting]. Tengo los pies bien puestos en la tierra y nunca me he desubicado", aseguró al diario Trome.

El actor cómico admitió que fue un "riesgo cambiar de canal y empezar de cero" [pasó de Latina a ATV], pero en redes sociales ha recibido muestras de cariño del público.

"Yo no me 'jamoneo' diciendo que soy el número uno de la comicidad, a mí me gusta trabajar y tengo el gran respaldo de mi elenco. Sin duda, que seguiremos esforzándonos para seguir haciendo reír a la gente", apuntó Jorge Benavides.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

El colombiano Jorge Isaacs escribió apenas un librillo de poemas y esta novela, “Maria”, posiblemente la mejor contribución americana a la literatura romántica. Estudió en Bogotá y renunció a la carrera médica para embarcarse en la batalla del Cauca, lugar donde se sitúa la trama de la novela.