“Siendo felices. Te amo”: Jefferson Farfán celebra su amor con Xiomy Kanashiro y comparte románticas fotos

El exfutbolista sorprendió a sus seguidores al publicar tiernas imágenes junto a su pareja, con quien disfrutó de una velada especial llena de complicidad.

Tras el video que compartió mientras disfrutaban de la fiesta de Ana Paula Consorte, Jefferson Farfán no dudó en publicar fotos de cómo va su relación con Xiomy Kanashiro.

A través de sus redes sociales, el famoso ‘10 de la calle’ subió unas imágenes donde se ve disfrutando de un baile junto a su actual pareja. “Party Time” (Tiempo de fiesta), escribió. A lo que la modelo respondió: “Amaaaaaa. Siendo felices. Te amo”.

En las imágenes, se ve a Farfán y Kanashiro bailando, en otra se puede ver que están abrazados y en la siguiente, están caminando de la mano.

La joven asistió al evento de Consorte como pareja del exjugador de la Selección Peruana, llegó con un vestido negro y se mostró sonriente y relajada durante toda la noche. La celebración, organizada por la modelo brasileña, incluyó música, baile y un ambiente íntimo entre amigos y familiares.

“A mí me encantan los morenos”

Xiomy Kanashiro aseguró que no se fijaría en Deyvis Orosco, Christian Domínguez y Sergio Romero, el cantante conocido como 'Chechito'.

La actual pareja del exfutbolista Jefferson Farfán negó que alguna vez pueda salir con los tres personajes mencionados, descartándolos como posibles “galanes” entre las alternativas que le salió este viernes durante un juego en su podcast ¿Ahora qué?

“Definitivamente, acá si me mato. No hay forma. Me mato, me mato, me mato. Deyvis Orosco, Christian Domínguez y 'Chechito'. No hay forma. Te juro que no tendría [ningún romance] con ninguno. Ni con la luz apagada. Definitivamente, no es mi gusto”, comentó la modelo y bailarina peruana.

En ese sentido, Xiomy Kanashiro recalcó su gusto por “los morenos” en una clara alusión a su actual pareja Jefferson Farfán. “A mí me encantan los morenos”, resaltó. Seguidamente, descartó fijarse en ‘Chechito’ con quien grabó un videoclip romántico de su tema Chica mentirosa.

Xiomy Kanashiro no piensa en boda, pero sí en formar una familia con Jefferson Farfán

Aunque los rumores sobre una posible boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro han cobrado fuerza, la bailarina fue clara al respecto y señaló que aún no es momento de hablar de matrimonio. Sin embargo, sí imagina un futuro junto al exfutbolista.

"No estaría con una persona si es que no voy a hacer una familia más adelante", dijo Xiomy a las cámaras de América Hoy, cuando le consultaron si ve a Farfán como el padre de su primer hijo. "Pero ahorita no es prioridad", añadió.

En cuanto a los rumores de boda, aclaró: "No estoy enterada de nada de eso. Creo que paso a pasito, nosotros así estamos muy bien". Además, destacó que atraviesa una etapa feliz: "Tenemos una relación muy bonita, muy sana, con mucha comunicación. Cuidamos mucho nuestra relación".