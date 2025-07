¿Jefferson Farfán se molestó por videoclip? Xiomy Kanashiro responde tras supuesto vínculo con 'Chechito'

La pareja del exfutbolista habló sobre los rumores de un supuesto acercamiento con el cantante y cómo reaccionó Farfán al respecto.

Después de las declaraciones de 'Chechito' sobre el videoclip que grabó con Xiomy Kanashiro, la modelo resaltó que no hubo nada más allá de lo laboral. Como se recuerda, el cantante de cumbia fue relacionado con la joven después de grabar el tema Chica mentirosa y pese a que lo negaron en su momento, los rumores volvieron a resonar tras el programa El valor de la verdad.

Al ser consultada si Jefferson Farfán estaba al tanto y se habría incomodado por esta situación, Kanashiro negó que haya algún problema entre ellos. “Para nada, Farfán sabía de ese videoclip”, dijo a las cámaras de Amor y Fuego.

Además, Xiomy mencionó que, si se pronunció antes de que saliera al aire El valor de la verdad de 'Chechito', fue porque solo quería compartir su punto de vista. “Solo di mi razón de que era un videoclip nada más, sino que quisieron hacer ese juego, pero yo fui a grabar un videoclip”, agregó.

En ese sentido, Kanashiro se mostró desconcertada por escuchar su nombre en el programa, pero aseguró que no le molesta y destacó el talento de 'Chechito'. “Le deseo lo mejor siempre”. Sin embargo, después de esta situación, no está segura si volvería a trabajar con el cantnate. “Creo que chamba es chamba. No tendría ningún problema en realidad, pero lo pensaría”, sostuvo.

Xiomy Kanashiro negó haber tenido algún romance con ‘Chechito’ y aseguró que solo se juntaron para grabar las escenas románticas del videoclip, estrenado en octubre de 2024.

“Bailamos. Él (‘Chechito’) es super chévere de verdad. Le deseo lo mejor a él y a todo su equipo de trabajo. No pasó nada, absolutamente nada. Ni un beso, nada, nada. Solamente fui a grabar el videoclip”, sostuvo la modelo en un video compartido en sus redes sociales.

Asimismo, la actual pareja de Jefferson Farfán mencionó que si le dije a ‘Chechito’ que “la agarre con confianza” ya que lo veía nervioso para grabar las escenas románticas de su videoclip. “Obviamente, le di toda la confianza necesaria porque 'Chechito' estaba bien nervioso. Yo le dije: 'Oye, cálmate. Agárrame con confianza'”, señaló.

Finalmente, la comediante y bailarina explicó que ella se encontraba soltera cuando grabó el videoclip con el popular cantante de canciones del género chicha.

“En un videoclip de amor tiene que haber conexión, se tiene que ver super chévere y lo ayudé obviamente. Tampoco es que haya pasado algo. Además, yo era una chica soltera (en ese momento) así que no pasa nada”, concluyó.

Xiomy Kanashiro no piensa en boda, pero sí en formar una familia con Jefferson Farfán

Aunque los rumores sobre una posible boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro han cobrado fuerza, la bailarina fue clara al respecto y señaló que aún no es momento de hablar de matrimonio. Sin embargo, sí imagina un futuro junto al exfutbolista.

"No estaría con una persona si es que no voy a hacer una familia más adelante", dijo Xiomy a las cámaras de América Hoy, cuando le consultaron si ve a Farfán como el padre de su primer hijo. "Pero ahorita no es prioridad", añadió.

En cuanto a los rumores de boda, aclaró: "No estoy enterada de nada de eso. Creo que paso a pasito, nosotros así estamos muy bien". Además, destacó que atraviesa una etapa feliz: "Tenemos una relación muy bonita, muy sana, con mucha comunicación. Cuidamos mucho nuestra relación".