Jefferson Farfán demandó a Melissa Klug, con el objetivo de disminuir al 60% la manutención que les da a sus dos hijos. Esta tarde la empresaria salió de la audiencia donde se conoció la segunda demanda impuesta por el futbolista de la selección peruana.

El jugador de Lokomotiv pidió reducir el pago para mantener a sus hijos, tras asegurar que las hijas de Klug viven de su dinero. En declaraciones en su salida de dicha audiencia, la expareja de Farfán lamentó que se incluya a sus hijas en el problema.

“Me da muchísima pena que se esté metiendo con mis hijas. Si él me quiere dar, sabe dónde darme. Para cualquier madre, meterse con sus hijos es lo peor que le puedes hacer. Yo confío en la justicia divina, creo mucho en Dios, y espero también poder creer en la justicia de acá y que los medios me van a ayudar a que se haga justicia”, dijo Melissa Klug a Ojo.

En esa misma línea, la exparticipante de “El Gran Show” consideró que Jefferson Farfán da “todo” a personas ajenas, pero no hace lo mismo con sus niños.

“A otras personas ajenas les quiere dar todo y a sus hijos les quiere quitar. Eso es injusto, no se está metiendo conmigo, ya se está metiendo con mis hijas en mencionarlas e incluirlas en ese juicio”, finalizó.

DEMANDAS CONTRA FARFÁN

En diciembre del 2019, Melissa Klug se refirió a las demandas que puso contra Jefferson Farfán, luego de que —por primera vez—él solicitó la reducción de la manutención para sus hijos.

"Yo siento que él tiene algo contra mí porque esto es como un maltrato psicológico. En un año he tenido tres demandas. Eso no está bien, soy la madre de sus hijos. Él ahora se está metiendo con mis hijos, ya no se está metiendo conmigo", dijo la empresaria en “Magaly TV: La firme”.