Melissa Klug se pronunció sobre el proceso legal que afronta contra Jefferson Farfán | Fuente: Composición

Melissa Klug sorprendió al hablar del proceso legal que afronta contra Jefferson Farfán, su expareja y padre de sus dos hijos, debido a que el futbolista ha solicitado la reducción del 60% de la manutención mensual para sus hijos.

La empresaria señaló en el programa "Magaly TV: La firme" que su expareja le ha puesto tres demandas en un año y se siente afectada psicológicamente.

"Yo siento que él tiene algo contra mí porque esto es como un maltrato psicológico. En un año he tenido tres demandas. Eso no está bien, soy la madre de sus hijos. Él ahora se está metiendo con mis hijos, ya no se está metiendo conmigo", dijo Melissa Klug.

Asimismo, resaltó que Jefferson Farfán muestra una vida ostentosa en redes sociales y pone en tela de juicio el pedido de reducción de pensión alimenticia.

"Él hace alarde de todas las cosas que posee; las muestra en redes sociales. Es muy bondadoso y generoso. Hace regalos costosos. Hace muchos viajes y muestras sus casas. Entonces, ¿por qué le hace esto a sus hijos? ¿Por qué actúa así?", agregó.

Además, mencionó que todas las veces que ella ha hablado públicamente del tema fue para pedir "tiempo de calidad" entre Jefferson Farfán y sus hijos. "A mí también me encantaría que mis hijos viajen con él y compartan esos momentos", concluyó Melissa Klug entre lágrimas.