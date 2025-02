"Lo que se ve no se pregunta": Xiomy Kanashiro se pronuncia tras 'ampay' con Jefferson Farfán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La modelo Xiomy Kanashiro habló acerca de las imágenes difundidas por el programa Magaly TeVe, la firme, donde fue "ampayada" muy a gusto con el exfutbolista Jefferson Farfán. Con la frase "Lo que se ve no se pregunta", la comunicadora e influencer resumió así su exposición mediática.

El exdelantero de Alianza Lima y la reconocida integrante de La Casa de la Comedia fueron captados juntos en las playas del norte. En una de las imágenes, Kanashiro se muestra recostada sobre la 'Foquita', mientras que en otra se les ve caminando de la mano, disfrutando del momento.

De hecho, el programa Amor y Fuego ya había revelado unas imágenes de la pareja en un concierto del cantante Maykel Blanco, evento al que asistieron con seguridad y donde compartieron muestras de cariño en un box privado.

Kanashiro dejó en claro que no considera estas imágenes como un "ampay", sino parte de su vida privada. "No tenemos por qué dar explicaciones de nuestra vida, qué más quieren que digamos. Si no hablamos es porque así es mejor ¿Para qué dar explicaciones si uno no quiere?", señaló a través de una transmisión en vivo.

Jefferson Farfán en el cumpleaños de Xiomy Kanashiro

Jefferson Farfán fue uno de los invitados a la celebración por los 27 años de Xiomy Kanashiro, realizada el pasado miércoles 22 de enero.

En un video compartido por la propia modelo en su cuenta oficial de Instagram, se observa el momento en que una persona le entrega la torta de cumpleaños al exjugador de Alianza Lima, quien viste un polo negro, short verde y gorra.

Farfán sostiene la torta mientras Kanashiro baila a su lado en medio de aplausos y risas de los asistentes.

"Gracias, amigos y familia, por compartir este momento tan especial conmigo. ¡Llegaron los 27!", escribió la joven junto al clip de 10 segundos donde aparece con el exfutbolista nacional.

Por su parte, Farfán no tardó en responder con un toque de humor: "Feliz cumpleaños, chinita, a disfrutar los 15. Dame luz", comentó.

¿Quién es Xiomy Kanashiro?

Xiomy Kanashiro, de 27 años, nació en Lima el 23 de enero de 1998, tiene ascendencia japonesa por parte de su padre y raíces de Iquitos por parte de su madre. Ha llegado a incursionar en diversos ámbitos como modelo, comunicadora, influencer y emprendedora. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres, donde también formó parte del equipo de voleibol.

A los 19 años, inició su camino en la cumbia al integrarse a la agrupación Alma Bella, donde se desempeñó como bailarina y coordinadora, asumiendo la gestión de coreografías y redes sociales.

Su espíritu emprendedor la llevó a fundar Kanomy Store, una marca de ropa con presencia tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Hace poco hizo el lanzamiento oficial de Kanomy Band, su propia orquesta de cumbia, con la que busca abrirse camino en la industria musical. Además, es animadora de eventos y forma parte del elenco de La Casa de la Comedia, programa con el que ha ganado popularidad.

Integrantes de Kanomy Band, orquesta de Xiomy Kanashiro.

