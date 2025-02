Deyvis Orosco sobre disputa legal con su primo Bill Orosco: "Quien quiere salir adelante, que chambee"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Deyvis Orosco volvió a referirse sobre el proceso legal que mantiene con su primo Bill Orosco respecto a la interpretación de los temas del Grupo Néctar. La disputa inició cuando el 'Bomboncito de la Cumbia' envió una carta notarial solicitando que su primo dejara de interpretar ciertas canciones de la agrupación.

"Tengo tantos años en esta carrera... Quien quiere salir adelante, que chambee. Los temas legales los maneja mi equipo. Soy un producto, un cantante, una marca y tengo un equipo de trabajo que se encarga de esas cosas y toma decisiones", declaró a Más Espectáculos.

El cantante añadió que el público merece respeto y que "cuando la verdad salga a la luz, muchas personas se verán perjudicadas".

¿Qué canciones puede interpretar Bill Orosco?

Bill Orosco solo cuenta con autorización para interpretar los temas del Grupo Néctar que no fueron compuestos por Johnny Orosco, fallecido fundador de la agrupación y padre de Deyvis. Entre los temas restringidos están Esta carta, Fiesta, Cumbia Néctar, Crees tú, Mujer infiel y El mendigo del amor, que representan apenas el 5% del repertorio total del grupo, según Apdayc.

Sin embargo, éxitos como El arbolito, Pecadora, Muchachita, Ojitos hechiceros, Suéltame, Corazoncito, Botellita de ron, entre otros.

Bill quiere limar asperezas con Deyvis Orosco

Bill mencionó que por el momento no tiene ningún tipo de comunicación con Deyvis Orosco.

"Hay público para todos. El mejor jurado es el público, yo no quiero pelearme con nadie, mucho menos con mi familia. Siempre voy a cuidar eso. No me gusta estar en discusiones, no le tengo rencor (a mi primo), para nada", dijo a RPP.

En ese sentido, no descartó algún día limar asperezas con su primo. "Claro (que me gustaría reconciliarme con Deyvis), por qué no. Yo creo que la música está hecha para compartir. Nosotros al cantar como músicos creo que transmitimos mucho y eso jamás se debe perder", concluyó.

