Adolfo Aguilar le pidió matrimonio a su pareja durante obra musical

Adolfo Aguilar sorprendió a su pareja, José Antonio Ortiz Fernández, al pedirle formalizar su relación entregándole un anillo de compromiso en pleno escenario. La escena tuvo lugar el viernes 31 de enero, durante la función de despedida del show Cantar hasta morir, realizado en la Cúpula de las Artes.

En esta puesta en escena, el actor y presentador compartió tablas con artistas como Rossana Fernández Maldonado, Amy Gutiérrez, Daniela Sarfati, Danny Ubeda y Álvaro Rod.

Una pedida de mano inolvidable

Al concluir la función, el exconductor de Yo Soy tomó el micrófono y llamó a su pareja al escenario. "Siempre supe que era él", expresó, antes de proyectarse en una pantalla varias imágenes que resumían su historia de amor. Luego, conmovido, se arrodilló frente a José Antonio y le pidió casarse. Su pareja aceptó de inmediato, sellando el momento con un beso ante la ovación de los asistentes.

El presentador, de 52 años, compartió la noticia en sus redes sociales, publicando el video de la pedida de mano junto a un mensaje: "Cuando encuentras a la persona indicada, no hay mucho que pensar. Eres el correcto hoy, siempre. Te amo y nunca dejaré de hacerlo. Gracias a todos mis cómplices en esta linda aventura y a toda la producción".

¿Quién es José Antonio Ortiz, el prometido de Adolfo Aguilar?

José Antonio Ortiz Fernández es un profesional del mundo audiovisual, con estudios en Comunicaciones y una especialización en producción. Apasionado por los viajes y la creación de contenido, ha recorrido diversos destinos. Actualmente, trabaja como productor en los proyectos de Adolfo Aguilar.

A través de sus redes sociales, Ortiz comparte sus experiencias laborales y su pasión por la producción de contenido, además de los momentos de complicidad que lo une con el presentador.

Adolfo Aguilar casi se casa en dos oportunidades

En mayo de 2022, Adolfo Aguilar recordó que estuvo a punto de casarse en dos ocasiones, pero prefirió desistir de esta decisión.

"Fue entre los 28 y 33 años. He tenido enamoradas hasta los 33, luego ya tuve novios, no más. Sabía que tenía algún interés por los chicos, pero en realidad estaba enamorado (...). Cuando yo tenía novias y me iba a casar, detuve el proceso", dijo en una entrevista para el canal de YouTube de Jorge Talavera.

Bajo ese contexto, de acuerdo con el presentador, la razón por la que no contrajo matrimonio en aquellas oportunidades respondió a que "no iba a ser completamente real". "Fue mucho llanto, sufrimiento, porque había mucho amor", manifestó.

En la misma conversación, Adolfo Aguilar recordó lo complicado que fue para él revelar su homosexualidad, debido a su condición de figura pública y también por formar parte de una sociedad a la que todavía se le niega el derecho del matrimonio.

"Antes yo era un ciudadano que pagaba mis impuestos, que tenía los beneficios de un ciudadano regular. Después de revelar mi homosexualidad me convertí en un ciudadano segunda clase porque perdí un derecho, el derecho a casarme con quien me dé la gana", señaló.

Aguilar subrayó que "la unión civil es un derecho que debería tener". "No lo busco, pero debería tenerlo, porque para eso pago mis impuestos", afirmó el también productor y director de cine.

Adolfo Aguilar sorprende a su pareja al pedirle matrimonio en pleno escenario. | Fuente: Instagram: Adolfo Aguilar

