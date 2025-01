"A veces admiran al personaje equivocado": Olenka Mejía revela cómo fue su breve romance con Jefferson Farfán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La abogada y modelo Olenka Mejía compartió detalles de su breve relación con el exfutbolista Jefferson Farfán. Durante una entrevista dijo que tanto ella como él estaban solteros cuando se conocieron por primera vez y que las interacciones comenzaron a ser en grupo, con varios amigos presentes en las fiestas que la 'Foquita' organizaba en su vivienda del distrito limeño de La Molina.

"Todo era en grupo al principio. Yo asistía a La Molina con amigas, un montón de mis amigas son testigos y varios también de ahí. Había también varios futbolistas en esas reuniones", comentó a Trome.

Sin embargo, fue con el tiempo que ambos empezaron a conocerse más a fondo, con chats y salidas que los llevaron a una relación más cercana. Según Mejía, Jefferson Farfán "era súper caballero y atento".

El embarazo de Olenka Mejía

La entrevista tomó otro rumbo cuando Olenka Mejía habló de su embarazo. Si bien dijo que fue algo inesperado, ya que se encontraba tomando anticonceptivos, al enterarse de su estado le comunicó la noticia al exfutbolista.

"Me dijo que todo iba a estar bien y que llegaríamos a un acuerdo", mencionó. Sin embargo, poco después, la abogada sufrió un sangrado que resultó en la pérdida de su bebé y la obligó a acudir a un centro médico para recibir atención.

"Yo me asusté, le comuniqué y me dijo: 'sabes que no puedo ir a la clínica, porque soy público, pero va a ir una persona de mi confianza'. Esa persona en la que él confía vivió todo conmigo", detalló.

El fin de la relación entre Olenka Mejía y Jefferson Farfán

La relación entre Olenka Mejía y Jefferson Farfán se quebró cuando, en una entrevista en televisión, la abogada hizo un comentario en tono de broma sobre una posible oficialización de su romance con el exjugador de Alianza Lima.

"Él no lo tomó bien y desde ahí siento que todo fue mal. Vinieron sus tres demandas que las archivaron, fue todo un proceso de más de tres años", contó.

Después de lo ocurrido, Olenka dijo que intentó comunicarse con Farfán a través de Instagram, pero no obtuvo respuesta.

"Es una persona totalmente pedante. Yo puedo creer que haya muchos que lo admiran, pero a veces admiran al personaje equivocado", concluyó.