Ricky Trevitazzo llora por Luigui Carbajal en la final de 'El Gran Chef Famosos': "Me falta un pedazo de mi alma"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ricky Trevitazzo se mostró conmovido durante su participación en la final de El Gran Chef Famosos: La Súper Revancha luego de ver una serie de imágenes junto a su excompañero de Skándalo, Luigui Carbajal. A pesar de la reciente ruptura de su amistad, el cantante admitió que extraña a quien todavía considera su "hermano".

"Me han pasado muchas cosas en mi vida, dentro y fuera del programa, a Luigui lo extraño un montón, mi hermano. Son las primeras imágenes que he visto junto a él. Siento como que me falta un pedazo a mi alma", expresó entre lágrimas.

Los exintegrantes de Skándalo hicieron su debut en el Gran Chef Famosos para la temporada de duplas, posteriormente reaparecieron para la Súper Revancha, aunque Luigui dejó la competencia tras ser el quinto eliminado.

En diciembre del 2024, Trevitazzo lanzó un comunicado anunciado el fin de su relación amical y laboral con Carbajal; esto a raíz de las declaraciones del fundador de Skándalo, Roly Ortiz, quien acusó a Luigui de gestionar de manera irregular el dinero que ganaron tras las presentaciones de su reencuentro.

Luigui Carbajal niega estafa tras reencuentro de Skándalo

Luigui Carbajal salió a defenderse de las acusaciones realizadas en su contra por sus excompañeros de Skándalo, asegurando que nunca estafó a Ricky Trevitazzo y que tomará medidas legales contra Roly Ortiz.

Sobre su rol en los negocios musicales, el cantante afirmó que era responsable de gestionar la venta de eventos y la administración de pagos, mientras que Ricky se encargaba del aspecto musical. "Nunca le vendí a Ricky. Las cuentas siempre han estado claras, detalladas hasta los 10 céntimos", puntualizó en su declaración publicada en Trome.

Carbajal detalló que sus funciones incluían la gestión de los pagos a la orquesta, músicos, alimentación y transporte. Sin embargo, los ingresos variaban según el lugar donde se realizaba el evento.

"Puedes cobrar 5 mil, 6 mil, 10 mil soles, no siempre te pagan lo mismo en cada lugar. En Lima, por ejemplo, se paga menos que en provincias", explicó.

Pese al pleito, Luigui dijo que todavía guarda un cariño muy especial por Ricky.

"Es un tema interno, yo no voy a decir nada en contra de él, igual le tengo un cariño, no es que el cariño se haya ido de la noche a la mañana… prefiero mantenerme al margen sobre él, pero si alguien empieza a decir acusaciones contra mí sí voy a salir a defenderme pero de manera legal", manifestó.

Ricky Trevitazzo no logró llevarse la olla de oro de El Gran Chef Famosos: la súper revancha

Ricky Trevitazzo no pudo contra Jota Benz, quien se alzó con la olla de oro de El Gran Chef: La Súper Revancha. En una final impactante, la pareja de Angie Arizaga convenció a los jueces y se coronó como ganador de la temporada.

"Lo que más pena me da es saber que mañana ya no vamos a estar acá. Tengo que decir algo muy importante, a pesar que ha pasado el tiempo y han pasado muchas cosas en mi vida, no solamente en el programa sino fuera también, a Luiggi lo extraño un montón", dijo en un inicio.