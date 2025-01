"Estamos distanciados": Reimond Manco confirma diferencias con Jefferson Farfán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Reimond Manco, exjugador de Alianza Lima y recordado integrante de la generación de los Jotitas, confirmó que se encuentra distanciado de Jefferson Farfán. En estrevista para el programa Así somos de RPP, explicó que el origen de este alejamiento se remonta a una crítica que hizo hacia Paolo Guerrero tras su fichaje al Club Deportivo Universidad César Vallejo (UCV).

"No dije nada extraño, simplemente que a veces hay que tener un poco de cuidado a la hora que hablamos, porque Paolo no estaba marcando la diferencia en César Vallejo", expresó el exjugador del PSV Eindhoven. Estas declaraciones, al parecer, no fueron del agrado de Farfán.

Durante la entrevista, Manco fue cuestionado sobre las comparaciones futbolísticas entre él y el popular 'Foquita'. "Creo que somos diferentes. Yo era un poco más creativo y Jefferson más finalizador. Es un monstruo. Como jugador no hay forma de criticarlo. Para mí, es un ídolo y referente", reconoció.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Paolo Guerrero?

Reimond Manco recordó las declaraciones de Paolo Guerrero sobre el nivel del fútbol peruano. "Hubo un ‘9’ que en su momento jugaba en el extranjero y dijo que 'el nivel del fútbol peruano estaba por debajo del lugar donde él competía'. Lo mencionó incluso cuando formaba parte de la selección", señaló.

'Rei' continuó su crítica hacia Guerrero, afirmando que, tras su llegada a César Vallejo, aún no había logrado sobresalir. Finalmente, dijo que no debió opinar sobre el fútbol peruano sin haberlo experimentado en la Primera División. "La boca castiga. Ahora, ¿quién es el criticado?", exclamó.

"Ese '9' llegó al fútbol peruano. ¿Está marcando la diferencia? ¿La está rompiendo? Le está costando. Nadie cuestiona su talento ni su trayectoria, pero, ¿qué pasó? ¿No que el fútbol peruano no era bueno? Como él no jugó acá, nunca debutó profesionalmente, no sabe lo que significa jugar en el fútbol peruano", señaló.