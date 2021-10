Joshua Kimmich fue parte de la goleada del Bayern al Hoffenheim. | Fuente: AFP

Con las vacunas contra la Covid-19 se dio el regreso a la actividad del fútbol profesional. No solo eso, sino también la vuelta de los espectadores a los estadios de la Bundesliga en donde brilla el Bayern Munich de Joshua Kimmich.

Este sábado, la tienda bávara goleó 4-0 al Hoffenheim. El resultado hace que Bayern Munich se mantenga firme en la cima del torneo, aunque el partido quedó de lado luego de la revelación de parte de Joshua Kimmich en relación a su inoculación de Covid-19.

"Es verdad que no estoy vacunado. Tengo mis dudas y creo que eso debe respetarse. No significa que sea una negocionista o que me oponga a la vacunación", fue lo que dijo Kimmich, en palabras que rescata Mundo Deportivo, tras el duelo del Bayern.

Kimmich y su revelación al no vacunarse por la Covid-19

Joshua Kimmich llegó al Bayern Munich procedente del Leipzig. | Fuente: AFP

Además, el internacional con la Selección de Alemania no descarta que se vacune en las próximas semanas, aunque presenta sus reservas.

"Quiero esperar a más estudios en el largo plazo. Vamos a ver", indicó.

Asimismo, Joshua Kimmich manifestó que "soy consciente de mis responsabilidades y sigo las reglas contra la Covid-19 (pruebas de descarte) cada dos o tres días".

Por otra parte y con su victoria en el Allianz Arena, los dirigidos por Julian Nagelsmann (quien no estuvo en el banquillo por un contagio de coronavirus) siguen en la cima de la Bundesliga, ahora con 22 puntos, una unidad por encima del Borussia Dortmund.

Los goles del duelo frente a su rival de turno fueron obra de Serge Gnabry (16'), Robert Lewandowski (30'), Eric Maxim Choupo-Moting (82') y Kingsley Coman (87').

