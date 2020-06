Jessica Newton rechazó los ataques contra su amiga Magaly Medina. | Fuente: Instagram

Luego de los ataques hacia Magaly Medina por parte de un grupo de cibernautas, su amiga, la organizadora de certámenes de belleza, Jessica Newton, se pronunció.

A través de sus 'stories' de Instagram, la directora del Miss Perú rechazó los actos de violencia hacia la conducta de "Magaly Tv:La Firme" y calificó a los críticos de "gente doble moral".

“Magaly Medina hace un programa de espectáculos como existen en distintos canales del mundo, tiene un estilo que la ha mantenido vigente muchos años”, dijo para responder la pregunta de uno de sus seguidores.

“Estoy harta de ver a la gente doble moral que por un lado la saluda y por otra la acuchillan. Yo soy su amiga, la respeto, dejen de fastidiarme, la respeto, la quiero, y sí me molesta que el bullying le hagan a ella, así que ya dejen de escribirme sonseras”, afirmó.

Como se sabe, Magaly Medina y Jessica Newton mantienen una cercana amistad, pues ambas han compartido fotografías en diversos eventos anteriormente.

MEDINA RESPONDE

En medio de las críticas que ha recibido la conductora Magaly Medina, debido al caso Andrés Wiese y Edison Flores, la estrella de ATV decidió responder a sus detractores.

Con un divertido video en su cuenta de Instagram, Medina Vela dejo ver que los ataques que recibe no le afectan y que, por el contrario, reafirma la cantidad de seguidores que tiene.

"Mira, si te caigo mal, si no te gusta lo que yo opino, lo que yo digo, lo que publico, entonces, querido, déjame decirte que no eres un hater, lo que eres es un amante y un seguidor fiel de Magaly Medina. Sorry not sorry, pero alguien te lo tenía que decir. Los amo", expresó muy sarcástica.