Magaly Medina criticó a Jessica Newton por la final del Miss Perú 2022. | Fuente: Composición (Instagram)

La final de la Miss Perú 2022 trajo polémica en el mundo del entretenimiento. Tras la elección de Alessia Rovegno como la ganadora, la conductora Magaly Medina aprovechó la oportunidad para criticar a la organizadora del certamen, Jessica Newton.

En la noche de este martes, durante la emisión del programa "Magaly TV: La firme", la presentadora arremetió contra quien hace unos meses era una de sus amigas más cercanas. "Yo que estas chicas jamás vuelvo a participar, yo que ellas renunciaría por ética personal, pero en fin...", dijo al principio.

Luego, Magaly Medina añadió: "Yo pensé, algo de vergüenza tendrá la Newton, ya pues me están haciendo roche, me van a decir que soy una estafadora, me van a decir que las coronas se venden a dos soles. Se me cayó más".

De acuerdo con la popular 'Urraca', hubo un "favoritismo descarado" en la elección de Rovegno como la ganadora de la última edición del Miss Perú.

Como se recuerda, en el evento que cada año organiza Jessica Newton, la hija de Barbara Cayo fue la preferida entre las seis finalistas para llevarse la corona.

Alessia Rovegno se llevó la corona en el Miss Perú 2022. | Fuente: Instagram / Organización de Miss Perú

Así quedó el top 3 en el Miss Perú 2022

Este martes 14, el Miss Perú 2022 lo ganó Alessia Rovegno, luego de quedar en la terna de las seis finalistas, junto con Valeria Flórez y Tatiana Calmell. La ceremonia se desarrolló bajo la conducción de Johanna San Miguel y Renzo Schuller, durante la emisión de "Esto es Guerra", que puso un alto a sus juegos para vestirse de gala.

La ganadora del evento de belleza consiguió hacerse con la corona después de pasar por el desfile en traje de baño y típico, así como el de vestido de noche. Asimismo, debió responder a la pregunta final sobre cyber bullying, que el jurado deliberó como la vencedora.

En tanto, Valeria Flórez se puso la banda y corona de Miss Latina Universal, mientras Tatiana Calmell hizo lo propio con el título de Miss Perú International.

Así, Alessia Rovegno reemplazará a Yely Rivera, quien logró ganar la competencia en el 2021, y será quien nos represente en la próxima edición del Miss Universo.

Valeria Flórez, Alessia Rovegno y Tatiana Calmell fueron las tres finalistas en el Miss Perú 2022. | Fuente: Instagram / Organización de Miss Perú

Miss Perú 2022: ¿Quién es Alessia Rovegno, la ganadora del certamen?

Modelo de 24 años, es hija de la actriz Bárbara Cayo y actual pareja del chico reality Hugo García.

Se desempeña como cantante, además de influencer, y en el 2017 se presentó ante los agentes internacionales que eligen a los ángeles de Victoria Secret.

Además, participó en una de las pasarelas más importantes del mundo, el "Fashion Week de New York".

Durante el Miss Perú 2022, además de ganadora, Alessia Rovegno también fue coronada como Miss Fotogenia.

