Jessica Newton y contundente mensaje contra Nicola Porcella. | Fuente: Composición

Jessica Newton conversó con RPP Noticias y presentó a Álvaro Vargas como el representante peruano del Mister Supranational 2020, certamen de belleza que se realizará en diciembre en Polonia.

Álvaro Vargas integraba el reality show "Todo por amor", el cual tenía en la conducción a Karina Rivera y Nicola Porcella.

Precisamente, Newton señaló que nunca trabajaría con el exintegrante de "Esto es guerra" porque no reúnen ninguna cualidad que ella le llame la "atención".

"No lo conozco y no lo quiero conocer. No hay nada en ese chico que me llame la atención, absolutamente nada. Cada vez que lo veo aparecer se me voltea el estómago", dijo Jessica Newton.

Por otro lado, la empresaria señaló que ya ha conversado con una persona ligada al mundo del entretenimiento para que forme parte del Mister Supranational 2021, pero necesita más humildad para ser el sucesor de Álvaro Vargas.

"Cuando lo contacto me dijo que sería bueno manejarlo con su mánager. No, no. Es importante que la persona tenga una humildad que se note desde el comienzo. Hay muchas personas que lo aprenden en el camino", agregó Newton, quien no se animó a revelar el nombre dicha persona.