Cassandra Sánchez de Lamadrid habló sobre su relación con Deyvis Orosco | Fuente: Instagram

El cantante de cumbia Deyvis Orosco y la hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez de Lamadrid, se han convertido en una de las parejas más unidas luego de la cuarentena por la pandemia.

En ese sentido, la joven empresaria contó lo que opina su madre, la organizadora de certámenes de belleza, sobre la relación que tiene con el intéprete peruano.

"La verdad es que mi mamá está tan feliz, que yo creo que es el sueño de cualquier madre verme caminar al altar", aseguró Cassandra, quien además reveló que Newton ya le ha pedido que le de un nieto.

"Pero sobre todo de lo que conversamos últimamente, es que le gustaría ver a un ‘chinito’ corriendo por toda la casa”, afirmó en el programa "En Boca de Todos".

Sánchez de Lamadrid no dudó en expresar el amor que siente por el cantante de "Pecadora" y confesó que está "más enamorada que nunca".

“En esta cuarentena hemos hablado de varios temas, pero yo siento que la persona con la que quiero pasar todos los días de mi vida ya llegó”, recalcó.

SORPRESA DE CUMPLEAÑOS

Cassandra Sánchez De Lamadrid celebró el 8 de agosto un año más de vida y su familia la agasajó desde el primer segundo del día.

La empresaria cumplió 28 años y Deyvis Orosco la sorprendió a la medianoche con una de sus más románticas canciones.

"Los 28 años no pudieron haber llegado mejor, llenos de amor y alegría pero sobre todo un sentimiento de agradecimiento por tenerlos en mi vida", anotó Cassandra, junto a un video en el que Deyvis le canta el tema "Eres tú".

Mi familia estuvo conectada por un celular mientras que compartían conmigo las 00:00 horas. Mientras Deyvis por primera vez me dedicaba su nueva canción 'Eres Tu'", contó en Instagram. "No puedo mentir y decir que no lloré mientras la escuchaba", reveló la joven.