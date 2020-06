Deyvis Orosco revela que no ha despedido a ninguno de sus músicos por la crisis de la COVID-19

Deyvis Orosco confiesa que ha ahorrado dinero en sus 13 años de trabajo. | Fuente: Instagram

La pandemia por el nuevo coronavirus ha detenido los eventos sociales en varios países, incluido el Perú, por lo que varias orquestas se han visto perjudicadas y se encuentran afectadas económicamente.

Sin embargo, la agrupación que lidera el cantante de cumbia Deyvis Orosco no está sufriendo durante la crisis, pues el intérprete aseguró que ha ahorrado en sus trece años de trabajo.

“Soy artista por mi padre, pero la persona que soy es por mi madre. Ella me decía, desde chiquito, que hay que guardar pan para mayo. Durante 13 años de trabajo, ininterrumpidos, incansables, puedo estar pasando esta situación (de manera) no tan compleja, a diferencia de otras personas”, comentó en una radio local.



Asimismo, indicó que no han necesitado despedir a ninguno de sus trabajadores, a quienes además considera parte de una de sus familias.

“No solamente (trabajo) para los míos, sino para mi otra familia que son los músicos. Tengo la suerte y el orgullo de decir que no hemos tenido despidos y sigo apoyando a mi otra familia. Estamos pasando por un momento complicado y vamos a seguir adelante como la familia que somos”, sostuvo Orosco.

NUEVA VERSIÓN DE “PECADORA”

La cuarentena no ha detenido al cantante Deyvis Orosco, quien este viernes ha sorprendido al lanzar una nueva versión del tema "Pecadora".

Esta canción, original del Grupo Néctar que lideraba su padre, une las voces de Deyvis Orosco y Johnny Orosco, con lo que el joven artista pretende rendirle homenaje al fallecido líder de la agrupación de cumbia peruana de los noventa.

A través de sus redes sociales, el popular ‘Bomboncito de la cumbia' anunció el lanzamiento de este sencillo, que incluye una gráfica que conmemora el recuerdo de su padre.

“Hoy la vida me permite cumplir una meta más, pero esta vez no es solo ¡siento tu mano caminado con la mía como cuando estabas vivo! Lo que sentí trabajando esta canción no se puede describir”, escribió Deyvis Orosco.

“Así le pruebo a todos que la música jamás tendrá distancias que nos puedan separar. Compartan conmigo y con todos los suyos, ‘Pecadora 2020’”, añadió el cantante de cumbia en su publicación de la red social.