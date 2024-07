"Es completamente falso": Jesús Barco niega haber asistido a fiesta con Christian Cueva y André Carrillo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sorprendido y molesto. El futbolista Jesús Barco, pareja de Melissa Klug, emitió un comunicado en sus redes sociales negando haber sido uno de los protagonistas de la polémica salida nocturna que sus colegas Christian Cueva y André Carrillo habrían organizado, hasta altas horas de la madrugada, tras la eliminación de la Selección Peruana de Fútbol de la Copa América 2024.



Según informó el programa Amor y fuego el lunes, Cueva y Carrillo fueron vistos el pasado domingo en una discoteca en Barranco. Al día siguiente, el programa difundió nuevas imágenes donde se menciona que Brian Reyna fue visto llegando al mismo local.



El video muestra a Reyna acompañado por un hombre encapuchado, cuya identidad no fue reconocida. Además, el programa compartió la conversación de dos jóvenes que salían del local, quienes aseguraron haber visto a Jesús Barco abandonar el local antes que Christian Cueva y Brian Reyna, y vestido con capucha.

¿Qué dijo Jesús Barco sobre la fiesta de Christian Cueva y André Carrillo?

"Quiero aclarar de manera tajante que las noches del último fin de semana pasado las he pasado en casa junto a mi familia, descansando tras entrenar y asistir al amistoso que jugó mi equipo, el mismo que no pude disputar por estar en etapa de recuperación luego de una lesión que me aquejó semanas atrás", expresó Jesús Barco en un mensaje publicado en Instagram.



Además, el jugador del Sport Boys insistió en que no se le relacione como uno de los participantes de la fiesta, por el bienestar y la tranquilidad de su familia y la suya propia, ya que "es completamente falso". "Pido por favor, que cuando se trate de mencionar mi nombre lo hagan con cuidado y respeto, sobre todo a mi familia", añadió.

Jesús Barco negó haber asistido a la polémica reunión de Christian Cueva y André Carrillo.Fuente: Instagram: @jesusbarcob

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis