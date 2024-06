Futbolista de Alianza Lima Jhamir D'Arrigo fue denunciado por su expareja

La expareja de Jhamir D'Arrigo aseguró que es víctima de violencia física y psicológica por parte del jugador de Alianza Lima.

La joven Michelle Tenorio denunció públicamente a su expareja, el futbolista de Alianza Lima Jhamir D’Arrigo -con quien tiene una hija de 5 años-, por supuestos abusos físicos y psicológicos.



"Él sabe el daño que me ha hecho desde que empezamos la relación hasta el día de hoy", contó, visiblemente afectada, al programa Amor y fuego. Tenorio continuó: "Siempre me ha amenazada, [me dice] que voy a perder porque él tiene plata". "Me dañó también físicamente y jamás lo denuncié", sostuvo.



Según la denunciante, el jugador blanquiazul no estaría dispuesto a brindarle a su hija las mismas comodidades que él disfruta. "Nunca le he hecho daño. Lo único que quiero es que sea un buen papá con mi hija, nada más (...) que cumpla con su hija como debe ser y que su hija tenga la calidad de vida que se merece, no la que él le quiere dar", concluyó Tenorio.

¿Por qué denuncian a Jhamir D’Arrigo de Alianza Lima?

El lunes, 3 de junio, el programa Amor y fuego compartió el testimonio de Michelle Tenorio, quien fue pareja del futbolista Jhamir D'Arrigo del club Alianza Lima. Michelle mostró audios y mensajes de WhatsApp en los que presuntamente el futbolista la estaría agrediendo.



Según el testimonio de Michelle, ella le habría enviado audios a D'Arrigo el día anterior, pidiéndole que no la trate así. Él le habría respondido que le haría un favor si ella se muriera, lo cual ella considera como la frase más fuerte que le ha dicho. La joven afirma que sufre de depresión y ansiedad.



En uno de los audios compartidos, se escucharía al jugador aliancista preguntándole a Michelle qué hace ahí cuando ella va a recoger a su hija en casa de la madre de él: "No sé qué tienes que hacer acá. Nada que ver. ¿Qué tienes que hacer por acá?". Además, denunció que en ocasiones el futbolista le habría dejado el ojo rojo, y que tuvo que ocultarle la situación a sus propios padres.

¿Qué pide Michelle Tenorio a Jhamir D’Arrigo de Alianza Lima?

Tras mostrar audios y mensajes con palabras ofensivas, Michelle Tenorio se quebró y afirmó que lo único que pide a Jhamir D'Arrigo es que cesen los maltratos, porque -sostuvo- ya está cansada. "Solo quiero que él cumpla con mi hija, no le quiero escribir para nada. Me daña desde que tengo 18 años, me ha golpeado. Nunca lo he denunciado porque no quise llegar a esto", agregó.



De acuerdo con Tenorio, D'Arrigo le habría amenazado con quitarle a su hija de 5 años si no firma una conciliación por una pensión de dos mil soles. "Me dice: 'Te voy a mandar una carta notarial, yo sí tengo abogado, tú tienes un abogado de oficio'", contó. Sin embargo, afirmó que él no se comunica con su hija: "Solo puede verla cuando su mamá la lleva donde él está".

¿Qué ha dicho Jhamir D’Arrigo de Alianza Lima tras denuncia?

Hasta el momento, el jugador de Alianza Lima no se ha pronunciado sobre las graves acusaciones realizadas por Michelle Tenorio, la madre de su hija de 5 años.