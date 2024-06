Nicola Porcella busca la nacionalidad mexicana: "Quiero quedarme toda mi vida"

"Ya me siento más mexicano", afirmó Nicola Porcella. Tras varios años de radicar en México, el recordado exintegrante de Esto es Guerra confirmó que ha iniciado los trámites para la residencia permanente en dicho país, del que se siente "agradecido". "No tengo palabras para describir lo que México hizo por mí", comentó.



En un encuentro con los medios mexicanos, Porcella compartió su entusiasmo por esta etapa en su vida. “Ya busco mi residencia permanente, por fin. Regresando, buscaré nacionalizarme. Yo voy a radicar en México, yo ya me siento más mexicano. Ya lo pensé mucho y dije: ‘Sí, es lo que quiero’. Quiero quedarme a vivir en México, si es posible, toda mi vida”, afirmó al programa De primera mano.

¿Cuál es la situación de Nicola Porcella en México?

Nicola Porcella explicó que antes de solicitar la nacionalidad mexicana tenía que conseguir la residencia permanente: "Estoy con eso y ya mandé al abogado a que vea el otro tema [la nacionalización] y me dijo: ‘Vamos a ver qué es lo que necesitas, como ya llevas tiempo viviendo y ya tienes residencia permanente, no creo que sea tan complicado, pero hay que hacer todo lo que nos pidan’".



El actor y modelo, quien ha continuado con su carrera en México tras abandonar Perú, se encuentra momentáneamente en Colombia para las grabaciones de un reality donde buscará el amor. El programa contará con la participación de su madre Fiorella Solimano, su hijo Adriano Porcella y su expareja Francesca Lazo.

Nicola Porcella viajó a Colombia para iniciar las grabaciones de un reality donde buscará el amor.

¿Qué dijjo Nicola Porcella sobre el embarazo de Angie Arizaga?

Nicola Porcella y Angie Arizaga tuvieron una relación tumultuosa durante su participación en el reality Esto es guerra. Hace cuatro años, Porcella fue acusado de maltratar físicamente a la modelo, aunque ella desmintió estas acusaciones en un comunicado.



"Yo acepto que cometí errores. Ella es una chica súper buena, noble, trabajadora y se merece lo mejor del mundo. Pero conmigo no era. Ella sacaba lo peor de mí y yo lo de ella, era una relación tóxica. Nos equivocamos en la forma de tratarnos, se perdió el respeto, se perdió el amor", dijo Porcella en entrevista con Yordi Rosado.



Dejando atrás sus diferencias, Nicola Porcella felicitó a Arizaga por esta nueva etapa en su vida. "Le deseo lo mejor, que le vaya bien. Sé que está embarazada, esperando un hijo, algo que ha buscado mucho tiempo con su pareja. Se merece lo mejor de verdad", declaró en el programa Amor y fuego en abril.

