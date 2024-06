Melissa Paredes celebra en grande su despedida de soltera: así fue la reunión con sus amigas

Melissa Paredes está a punto de casarse con su pareja, el bailarín Anthony Aranda. | Fuente: Instagram: @melissapareds

La boda se acerca. En marzo, Melissa Paredes y Anthony Aranda anunciaron que continuarían con sus planes de matrimonio, luego de una breve separación. Tres meses después, la actriz celebró su despedida de soltera y lo compartió en sus redes sociales. En las imágenes aparece junto a sus amigas más cercanas, en una fiesta donde no faltó la diversión.



"Despedida de soltera con mis bebés. Amé todo", publicó Paredes en Instagram junto a cinco fotos del evento y muchas historias. La pareja se casará en agosto en una ceremonia íntima en Cieneguilla, a la que no está invitado Rodrigo Cuba, el primer compromiso de Paredes y padre de su hija. Lejos de las críticas, Melissa se mostró feliz y lista para dar el siguiente paso en su relación.

¿Cómo fue la despedida de soltera de Melissa Paredes?

El fin de semana, Melissa Paredes se vistió como una novia y se subió a una limusina que recorrió Miraflores. Llevaba un vestido blanco corto, un velo del mismo color y unos lentes oscuros con forma de corazones, un detalle que también llevaban sus invitadas. La acompañaron muchas amigas, entre ellas la cantante Cielo Torres.



En su cuenta de Instagram, Paredes compartió los pormenores de su despedida de soltera. Se le ve junto a sus amigas bailando, cantando y besando imágenes con el rostro de su novio, Anthony Aranda. El bailarín, a quien conoció cuando participaron en el reality El gran show, también apareció hacia el final de la fiesta. No faltó el champagne durante la velada.





Melissa Paredes celebró su despedida de soltera junto a sus amigas cercanas durante el fin de semana.Fuente: Instagram: @melissapareds

¿Por qué Melissa Paredes y Anthony Aranda se casarán por bienes separados?

En mayo, Melissa Paredes y Anthony Aranda aparecieron en el programa Mande quien mande para compartir detalles de su próxima boda, programada para agosto. La pareja confirmó que el matrimonio se realizará con bienes separados.



"De los errores se aprende", comentó Paredes, quien estuvo casada con el futbolista Rodrigo Gato Cuba. "La lección es por algo: bienes separados, cuentas separadas y todos felices", declaró en la entrevista.

¿Cómo es la relación actual de Melissa Paredes con Rodrigo Cuba?

Melissa Paredes reveló en el programa Estás en todas que mantiene una relación de respetuosa y amigable con Rodrigo Cuba, su exesposo y padre de su pequeña Mía, por el bienestar de su hija. “Hoy nos llevamos bien con Rodrigo. [Antes] nos hemos sacado los ojos y hemos llorado juntos, pero estamos llevando la fiesta en paz por la persona que más amamos, [Mía]. Es un buen papá”, comentó.



"Puede que haya permitido muchas cosas... si hubiera puesto un alto, quizás nada de esto hubiera pasado, pero también creo que las personas nos equivocamos y nos dejamos llevar por otras personas", agregó. "Mía quiere mucho a su papá, tiene una relación muy bonita con él”, recordando que le dolió estar separada de su hija tras el fin de su matrimonio.

¿Por qué Melissa Paredes no invitará a Rodrigo Cuba y Ale Venturo a su boda?

En abril, Anthony Aranda comentó a América Espectáculos que no tendría problema en invitar a Rodrigo Cuba, exesposo de Melissa Paredes, ni a su pareja, Ale Venturo, a su matrimonio en agosto, ya que mantienen una buena relación. Sin embargo, aclaró que ese tema tendría que discutirlo con su prometida.



Por su parte, Melissa reveló que no había considerado a Cuba y Venturo entre los invitados a su boda: "Yo no tendría problema en invitarlos; pero, obviamente, [la boda] es para amigos cercanos y familia. Por ese motivo, no [fueron invitados]", explicó.

Melissa Paredes y Anthony Aranda se casarán en agosto tras una relación de tres años.Fuente: Instagram: @melissapareds

