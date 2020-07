Jimmy Santi cuenta su experiencia después de contagiarse de coronavirus. | Fuente: Twitter

El cantante Jimmy Santi, de 73 años, se está recuperando después de haber contraído coronavirus. Cada día se encuentra un poco mejor, pero aún se cansa fácilmente.

"Llevo ya 25 días de estar bien, pero todavía no puedo hacer mis ejercicios. Camino una cuadra o doy una vuelta al parque, y ya estoy cansado, agotado", indicó a través de un enlace con el programa “América Hoy”.

"Si algo tiene ese virus es que te mata toda la fuerza muscular, no puedes hacer ejercicios ni caminar", agregó el músico.

Jimmy Santi cree que se contagió cuando fue al mercado de Jesús María para hacer las compras. "Cuando se hizo el hisopado a todo el mercado, había 40% de contagiados. Entonces tuvo que haber sido ahí", aseguró al respecto.

Actualmente, el cantante de "Chin chin" aseguró tener varios cuidados para su salud. Especialmente, evita los lugares donde haya gran cantidad de personas.

"Me protejo mucho, uso un overol, una máscara, mi protector de plástico, alcohol en mi bolsillo. Especialmente mantengo la distancia con las personas. Si veo conglomerado no entro y respeto mucho los protocolos", sostuvo.

ASÍ INICIÓ LA ENFERMEDAD

El músico Jimmy Santi contó al detalle cómo se dio cuenta de que se había contagiado de la COVID-19. Fue un día cuando regresaba a su hogar del mercado. "De repente, me agarró un dolor de cabeza y me mareé. Faltaba una cuadra y media para llegar a mi casa y llegué con las justas. Me acosté y ya me quedé tirado ahí", recordó.

Al día siguiente, cuando estaba tomando un jugo notó que había perdido los sentidos del sabor y del olfato. "Ahí me asusté", comentó.

El cantante indicó que, al inicio, no tuvo fiebre; pero que sí perdió las fuerzas. "Me sentía muerto, me sentía de mi edad", dijo entre risas.

Para finalizar, Jimmy Santi, de 73 años, reflexionó sobre la muerte: "No me importa cuándo me vaya, pero quisiera irme bien. Un ataque al corazón sería fabuloso, pero irte por el coronavirus es horrible porque la gente no entiende que es una muerte terrible. Además, matas a los demás si no te cuidas".