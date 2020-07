Rebeca Escribens se quiebra al saber que Jimmy Santi tuvo coronavirus. | Fuente: Instagram-RPP

La presentadora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, no pudo ocultar su tristeza al ver el informe sobre la lucha del cantante Jimmy Santi contra el nuevo coronavirus.

Escribens recordó que Santi pertenece a la población más vulnerable ante la enfermedad, por lo que pidió a los peruanos a tomar consciencia y aplicar todas las medidas de bioseguridad posible para evitar el contagio.

“Es difícil y, escuchar esta nota, claro que lo es. Saber por ejemplo, la edad de Jimmy Santi, saber que es paciente de riesgo”, señaló la también actriz.

“No olvidamos que en todo el Perú, muchas familias pasan lo mismo y es terrible pensarlo. Pero es más práctico tomar exageradamente todas los cuidados, desde que pisamos la calle y pedimos cosas de delivery (...) Y si te dicen ‘loca’ como a mí, mucho orgullo”, señaló Rebeca Escribens.

LA LUCHA DE JIMMY SANTI

Santiago Farfán Holguín, más conocido como Jimmy Santi, confesó en una entrevista que se contagió de coronavirus, sin embargo, no sabía que lo tenía hasta que los síntomas empeoraron. El popular cantante de Nueva Ola comentó que todo comenzó con un dolor de cabeza y de cuerpo.

Sin embargo, no le tomó importancia, pero se preocupó cuando se dio cuenta que perdió el sentido del olfato y del gusto. “Tenía una señora venezolana que me ayudaba (en casa). Yo estaba en cama, no podía ni caminar. Al otro día, ella me llevó un jugo de naranja con papaya y al probarlo no sentía nada de sabor. Ahí me espanté. Comencé a oler cosas y nada, ni perfumes podía oler”, dijo a Radio Capital.

El intérprete de ‘Chin Chin’ confesó que, a pesar de haber llamado a la línea 113 del Ministerio de Salud, no pudieron atenderlo. “No me hicieron caso, les dije mi edad y todo. Nunca vinieron a hisoparme. Bueno, (un amigo) me recomendó un conocido suyo que es médico y hablé con el doctor, quien me preguntó por lo síntomas”, aseguró.