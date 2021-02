Johanna San Miguel conduce actualmente "Esto es Guerra" y acaba de reponer su unipersonal "Se busca marido cama adentro". | Fuente: Instagram / Johanna San Miguel

Johanna San Miguel está decidida a volver a enamorarse. Pero el amor que busca está sometido a condiciones, como que no interrumpa sus proyectos que, este 2021, vienen siendo la conducción de “Esto es Guerra” y la reposición de su unipersonal “Se busca marido cama adentro”.

Pese a que alguna vez manifestó que tener una relación le daba flojera, actualmente la actriz no piensa igual. “Hace unos días cambié de opinión y estaba pensando que ya no. Un día dije: ‘Ya no, demasiado tiempo sola, Johanna, vamos a permitirnos enamorarnos'”, dijo al diario Correo.

Se trata de una decisión que obedece a la necesidad de tener alguien “con quien sobrellevar algunas cosas”. “Creo que es más que nada por eso”, precisó San Miguel, para quien el enamoramiento “te puede dar alegría (…), como el soplo de ‘La Rosa de Guadalupe’”.

Ella, sin embargo, no está apresurada por encontrar pareja ahora mismo. "Que sea cuando se dé, uno no debe forzar las cosas, si llega pues bien, y eso a veces llega en los momentos más extraños", explicó.

En busca de alguien independiente

Estrenado esta vez vía streaming, el unipersonal “Se busca marido cama adentro” se apoya en el humor —“sanador, liberador, una herramienta y un recurso hermoso para todo”, según San Miguel— para hablar sobre la “pareja ideal”.

¿Quién, en ese sentido, podría caber en el perfil que la conductora de “Esto es Guerra” busca para empezar una relación sentimental? “Tengo un carácter difícil”, reconoció, “tiene que ser una persona que sea súper independiente y también me deje hacer mis cosas”.

“Que no me diga qué es lo que tengo que hacer o lo que no. Alguien así no quiero, están advertidos”, sentenció la intérprete, no sin antes confirmar que pretendientes siempre hay, aunque ninguno con una posibilidad real de ser su próxima pareja.

