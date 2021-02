Mario Hart anunció su regreso a la música. | Fuente: Instagram / Mario Hart

Mario Hart sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar su retorno a la música luego de dedicar el último de sus sencillos a su pequeña bebé, fruto de su matrimonio con la modelo Korina Rivadeneira.

Desde su cuenta de Instagram, el integrante de “Esto es Guerra” compartió una fotografía en la que se le ve en un estudio, donde está trabajando en un nuevo proyecto que promete tener un “estilo” distinto.

“Pensé no seguir haciendo esto; sin embargo, tengo el feeling que tendremos una nueva oportunidad. Ya estamos trabajando en un nuevo EP, con música y un estilo totalmente diferente”, escribió Hart en la leyenda.

Como se recuerda, el también piloto ha lanzado varios temas a lo largo de su carrera musical, enfocada en el género urbano. Desde “Ponte bonita” hasta “Ya colgué los chimpunes”, su última canción fue “Tu llegar” en homenaje a su hija con Rivadeneira.

EL REGRESO A "ESTO ES GUERRA"

Tras el ingreso de Yaco Eskenazi y Mario Hart a “Esto es Guerra”, ambos no dudaron en mostrarse contentos de volver a pisar el set que los vio crecer como chicos reality.

Como se recuerda, ambos son competidores históricos ya que el primero, estuvo en el inicio de EEG, y su compañero, fue pionero en “Combate”. Al momento de defender cuál programa fue mejor, los dos se quitaron los trapitos al aire.

Eskenazi fue quien inició la conversación luego de asegura que “Esto es Guerra” siempre será el espacio de entretenimiento número uno en reunir a las familias en sus casas.

“Hoy nos volvemos enfrentar. Esta es una gran oportunidad para demostrar quién es el programa número 1 que es Esto es guerra", dijo el esposo de Natalie Vértiz.

No obstante, no contó con la respuesta de Mario Hart quien defendió a capa y espada a “Combate”: “Estamos en Esto es Guerra, pero que no se te olvide que el fundador, el pionero fue Combate. Y si existe es porque Combate existió antes", aseguró el piloto de autos.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.