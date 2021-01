"Esto es guerra" estrenó su nueva temporada con la conducción de Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz. | Fuente: Instagram

Johanna San Miguel regresó a “Esto es Guerra” en la nueva temporada del programa juvenil que comenzó hace unos días. Tras la salida de Jazmín Pinedo, la actriz y presentadora aseguró sentirse feliz de participar otra vez en la conducción, la cual comparte con su colega Gian Piero Díaz.

“Estoy muy contenta y adaptada. Tengo un súper compañero al costado que me da el espacio, me da esa confianza que es Gian Piero y eso es increíble. La generosidad de Piero hacia mí me ha llamado mucho la atención y eso no se ve mucho”, señaló a América Espectáculos tras hacer dupla con el popular conductor de “EEG”.

Por ello, San Miguel confirmó sentirse bien con la bienvenida en el reality de competencia que no conducía desde hace un par de años. Según cuenta, ella y Gian Piero Díaz tienen mucha química, comparten el sentido del humor y mantienen el respeto del uno al otro tanto fuera como delante de las cámaras.

“Eso me ha hecho sentir cómoda, hemos empalmado al toque, hemos tenido química, tenemos el mismo humor, nos reímos mucho y siempre va a haber una actitud de respeto más allá de la competencia”, agregó la artista peruana, quien formó parte del jurado de “Yo Soy” en el 2020.

SU FACETA DE MADRE

La actriz Johanna San Miguel descartó estar pensando en tener una pareja en estos momentos, debido a que está concentrada en su vida profesional y familiar. Cuenta que su menor hijo Paulo quiere estudiar medicina y se siente muy orgullosa de verlo crecer como parte de su faceta de madre.

“Estoy totalmente comprometida con mi trabajo y mi maternidad. No tengo tiempo, ni cabeza, ni energía, ni ganas y me da mucha flojera”, indicó sobre su vida sentimental.

“Esto es Guerra” dio inicio a su nueva temporada con Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz en la conducción del programa. Asimismo, contó con los regresos de antiguos participantes del formato televisivo de competencia como los conocidos Mario Hart, Yaco Eskenazi y Melissa Loza.

