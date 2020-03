Jonathan Maicelo | Fuente: Difusión

El boxeador Jonathan Maicelo se presentará este domingo en el programa "Mi mamá cocina mejor que la tuya", que conduce Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, en América TV.

El deportista aprovechó el momento para referirse a la situación que atraviesa el Perú y el mundo por la pandemia del nuevo coronavirus.

"Hay mucha ignorancia, la información que se da en nuestro país es errónea. Yo estoy pendiente de la información que sale en Estados Unidos porque allá llegó el virus antes, y veo que ellos están más preparados que nosotros", señaló.

En ese sentido, Maicelo lamentó que muchos peruanos no le estén dando la seriedad que requiere esta enfermedad. "Nosotros lo estamos tomando al chiste, a la broma", criticó.

Asimismo, el también empresario brindó algunas recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus, como lavarse las manos continuamente y no saludar con besos.

"Lo que se necesita ahora es que la gente evite ir a lugares públicos, que todos nos lavemos mucho las manos y que las personas mantengan su distancia. Ya no se saluda con beso, yo saludo con el puño, por ejemplo", sostuvo Jonathan Maicelo.

Sobre sus proyectos

De otro lado, comentó sus deseos de crecer como empresario. "Tengo mi restaurante, Maicelo Restobar, y quiero llevar esta marca, con todas mis recetas, a New Jersey, Estados Unidos. Espero esto pueda ser pronto", refirió.

Además, reveló por qué está alejado de los encuentros de box y aseguró que cuando soluciones los problemas legales que tiene volverá al ring.

"He tenido problemas para seguir adelante con este deporte, y no por ser malo. Me refiero a temas legales, pero me encantaría volver al box. Una vez que salga de estos problemas, volveré. Debo ejercitarme, aún no estoy físicamente preparado para competir. Sé que la gente me espera porque me quiere. Yo no soy un ángel, he cometido errores, pero soy una buena persona", confesó.