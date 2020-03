Leonard León llegó al Perú | Fuente: Instagram

El cantante de cumbia Leonard León logró abordar un vuelo de emergencia para salir de Italia, país en el que la pandemia del coronavirus a atacado con fuerza y que ha sido declarado en cuarentena.

El vuelo del cantante llegó a Lima el viernes por la noche y la pareja de Leonard León, Olenka Cuba, contó que el artista presenta algunos síntomas del coronavirus como tos y fiebre.

"Yo lo único que le pido al Ministerio de Salud... Yo sé que hay personas que están viniendo, pero en el caso de ellos, han estado allá enfermos, han estado con síntomas, con fiebre, con todo el malestar", indicó para Latina.

"Ellos no quieren exponer a su familia, no se quieren ir a su casa. Yo tengo una niña de un año y Leonard no la quiere exponer. Yo pido que me apoyen con (un lugar) donde los puedan a islar", precisó Cuba.

La mujer señaló que León y los músicos que viajaron con él "han presentado síntomas desde hace cuatro días". "Leonard ha estado tomando pastillas cada seis horas pero no le bajaba la fiebre", detalló.

En tanto, a través de Instagram, el intérprete peruano publicó una 'storie' en el que dio a conocer que estaba por pasar la prueba del covid-19.

Previo a salir de Italia, León celebró haber encontrado un vuelo de emergencia desde Florencia hasta París, donde luego tomó un vuelo hacia Lima. Vía Instagram, el cantante cuestionó a quienes lo criticaron por querer retornar al país.

“Gracias a Dios ya estamos por regresar a Perú, de repente para molestia de algunos compatriotas que demuestran su miseria de corazón, a ver pues si a uno de sus familias cercanos les pasara lo mismo qué van a hacer? Definitivamente el enemigo de un peruano es otro peruano, he leído cada disparate de comentario, pero bueno hay que lidiar con gente así”, señaló.

"Ahhh y obvio que llegando al aeropuerto de Lima vamos a someternos a las pruebas necesarias, como tiene que ser... y si es que nos vamos a cuarentena, nos iremos, entendido?", escribió en sus 'stories'.