Jorge Benavides presentó la primera canción de su hija Yajaira. | Fuente: Instagram

Un orgulloso Jorge Benavides compartió el último logro de su primogénita Yajaira: ella lanzó su primer tema musical "Detrás del mostrador".

El cómico, que en febrero estrena el programa "JB en ATV", contó que, al igual que otros padres, deseaba que su hija estudiara ingeniería, arquitectura o medicina; pero ella se decidió por la música y él la apoyó.

"Jamás me imaginé que decidiría estudiar la carrera de música [...] No me quedó otra como padre que apoyarla con sus sueños. Hoy Yajaira ya terminó su carrera y estrena su primer tema musical compuesto e interpretado por ella", compartió a través de su cuenta de Instagram.

Jorge Benavides admitió estar tan nervioso como Yajaira, de 27 años, y le deseó todos los éxitos en su carrera. "Suerte hija mía. ¡Te deseo todos los éxitos del mundo! Te amo hija", escribió al compartir la canción "Detrás del mostrador".

Yajaira Benavides agradeció las palabras del cómico nacional: "Gracias por apoyarme y dejarme estudiar música y teatro, mis dos grandes pasiones. Empieza un camino que caminaremos JUNTOS".

ESTRENO EN ATV

“JB en ATV” se alista para volver a hacer reír a los fieles seguidores de Jorge Benavides y su elenco. Tras su salida de Latina a finales del 2020, el comediante anunció la fecha de estreno con un promocional que revive su recordada parodia de la conductora Magaly Medina.

Desde la cuenta oficial de Facebook del canal, se compartió el primer avance del nuevo programa donde se aprecia al cómico caracterizado como ‘Mascaly’. Con su particular estilo, hizo unos comentarios en referencia a la verdadera Magaly:

“Así que este es el set de la ‘huachafa’ esa. Ney, quiero un set igualito a este, pero el doble. Con acuarios originales, tiburones y mantarrayas. Camerino de dos pisos con piscina, pero lo quiero ya. Y si no lo hacen…”, se le escucha decir a Benavides en el personaje que popularizó entre la década de 1990 y los 2000.

En medio del spot, “JB en ATV” confirmó que estrenará el próximo 13 de febrero por dicha señal.