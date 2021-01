El cómico 'JB' regresa a la televisión de la mano de ATV. | Fuente: ATV/Difusión

Jorge Benavides aterriza en ATV, y hace oficial su regreso a la casa televisora donde trabajó hace más de dos décadas. Sin un nombre ni horario oficial para su programa, el actor cómico revela detalles a RPP Noticias sobre su paso a un nuevo canal tras su salida de Latina, con el cual no renovó contrato a finales del 2020.

“Muy feliz, ilusionado y contento de estar en esta nueva casa. No tan nueva para mí, porque hace más de 20 años pertenecí a las filas de ATV, pero muy ilusionado de esta nueva aventura. Sé que nuestros seguidores tienen la expectativa de volver a vernos, nos escriben muchísimo”, contó el popular ‘JB’ en conexión vía Zoom. “Ya se reveló el misterio, estamos en ATV y pedir a nuestro público que nos respalde, estamos seguros que eso va a suceder”.

Al respecto, se consultó a Benavides sobre el día y hora en los que se emitirá su nuevo espacio humorístico, pero el comediante peruano aseguró estar en conversaciones con la producción para fijar el horario. Promete que será estelar, tal como al que han estado acostumbrados sus espectadores por varios años.

“Todavía no ha sido decidido, se está conversando. Hemos estado reunidos hablando del nombre, todavía no está decidido. Se barajan algunos. Tampoco está decidida la fecha de estreno ni la hora ni el día. Sí me han asegurado que será un horario estelar y vamos a tomar una decisión muy grande”, agregó.

¿POR QUÉ SE RETIRÓ DE LATINA?

Desde la salida de Jorge Benavides de Latina, se empezaron a especular diversas razones por las que había tenido que dejar “El Wasap de JB” en diciembre del año pasado. Una de ellas fue la supuesta censura de una imitación que involucraba al presidente Francisco Sagasti, un sketch que nunca llegó a ser transmitido.

“No hubo una razón específica, sí hubo especulaciones con respecto a un sketch. Por no haber salido, yo me había molestado. Pero no ha sido así, sino que el tema ha sido que se ha terminado mi contrato y me he encontrado en un momento libre, así que decidí no renovarlo. Ney Guerrero se enteró de ese espacio de libertad y nos reunimos a comienzos del año”, dijo a RPP Noticias.