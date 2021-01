Tras no renovar la contratación con Latina, el cómico peruano compartió un mensaje con sus seguidores. | Fuente: Instagram

En un comunicado oficial, se confirmó que Jorge Benavides no renovó contrato con Latina. Aunque el programa de comedia “El Wasap de JB” dejará de emitirse por la señal, el cómico peruano evalúa trasladar sus personajes y elenco a otro canal de la televisión peruana en este 2021.

A través de las redes sociales, el comediante ‘JB’ hizo una publicación que prendió las alertas sobre su próximo regreso a la pantalla chica luego de su salida de Latina. Así es como utilizó su cuenta de Instagram para dejar un intrigante mensaje a sus seguidores, pero no dejó claro a dónde se trasladaría su nuevo espacio televisivo.

“¡Muy pronto aterrizaré en mi nuevo destino! ¡Estén atentos! Solo estoy esperando la autorización de Torre de control para volvernos a encontrar. ¡VOLARÉ! ¡OH OH! ¡CANTARÉEEE! OH OH OH OH”, escribió en la leyenda de un montaje donde se ve a Benavides lanzarse desde un avión.

SU SALIDA DE LATINA

El pasado 1 de enero, Latina hizo un pronuncamiento que daba a conocer que Jorge Benavides no había renovado su contrato para continuar con “El Wasap de JB”. En ese sentido, compartió un agradecimiento con el popular imitador por tantos años de trabajo como parte del canal.

“Latina Televisión informa a sus televidentes y clientes que el Sr. Jorge Benavides ha tomado la decisión de no renovar contrato para el año 2021 con nuestra casa televisora”, indicó. “Le deseamos los mejores éxitos en sus futuros retos, expresando que las puertas de la familia de Latina, de las cuales él siempre ha sido parte, están abiertas para un artista de su trayectoria”.

El retiro de “El Wasap de JB” se dio luego de las especulaciones de una supuesta censura de un sketch que involucraba la imagen del presidente Francisco Sagasti. A finales del 2020, previo al Año Nuevo, el programa de Jorge Benavides llevó a cabo una emisión especial en el que agradecía a sus televidentes por la compañía durante la pandemia.