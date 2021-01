Carlos Vílchez revela la razón por la que no se alejará de la televisión. | Fuente: Instagram

El actor cómico Carlos Vílchez utilizó sus redes sociales para contar la verdadera razón por la que no se retirará de la televisión a pesar de tener más de 20 años en la pantalla chica. El conductor de “Noche de patas” compartió una imagen con dos de sus seguidores quienes ll reconocieron en un supermercado.

"Ayer me fui de compras, me encontré con los señores que están a mi lado, ellos no pueden hablar ni escuchar, pero con gestos me pidieron que me sacara la mascarilla porque me dijeron que me aman, (me hacían corazones con las manos) y lo hice con precaución, pero lo hice", indicó la popular ‘Carlota’.

Además, reveló que este tipo de reconocimientos le impedían dar un paso al costado en la televisión así haya recibido críticas por su actuación ya que quiere seguir dando alegrías a muchos que lo admiran:

"No podía negarme a tal petición, estas son las cosas que no me permiten retirarme de la actuación… así́ me critiquen como actor, espero algún día volverlos a ver", sostuvo.

“NO SOY MUJERIEGO, ES UN PAPEL”

Carlos Vílchez rechazó ser un hombre mujeriego en la vida real, después de participar en una campaña sobre la violencia contra la mujer en el “El Wasap de JB”. En ese spot, el actor cómico interpreta a un sujeto que utiliza piropos contra las mujeres, un ejemplo de acoso muy recurrente en las calles.

Sin embargo, Vílchez asegura no ser ese tipo de persona, pese a sus actuaciones en el “El Wasap de JB”. En el programa cómico, en severas ocasiones, el elenco masculino emite comentarios hacia sus compañeras mujeres, cayendo en bromas sexistas o de mal gusto para el televidente.

“Muchos creen que soy gilero y mujeriego, pero ese es un personaje para la televisión. Sin embargo, ha servido para enviar un mensaje a la gente y que ese tipo de acciones deben de cambiar. No se puede seguir maltratando a la mujer”, aseguró el comediante Carlos Vílchez a Trome.