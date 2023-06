Jorge Guerra, actor de 'Al fondo hay sitio', revela que pensó en quitarse la vida por fuerte depresión

Jorge Guerra, el actor que se ha ganado el cariño del público por interpretar a 'Jimmy' Gonzáles en 'Al fondo hay sitio', habló abiertamente de su lucha contra la depresión. Pese al éxito y el reconocimiento que ha logrado gracias a su aparición en la pantalla chica, Guerra se ha visto seriamente afectado por la también denominada enfermedad silenciosa.

En una entrevista con la psicóloga Lizbeth Cueva para su canal de YouTube 'Todos sanamos', el joven de 25 años contó que a finales del 2022 atravesó por una fuerte crisis que le impedía hacer sus actividades con normalidad. Fueron al menos cuatro meses de desasosiego los que tuvo que enfrentar, incluso, durante las grabaciones de la teleserie.

"Los últimos cuatro meses del año pasado estuve profundamente deprimido. Dormía tres horas al día, dos horas, hay días en que no dormía, esos días fueron horribles. Tuve que dejar de manejar, me tuvo que llevar la movilidad del canal", sostuvo con la voz entrecortada.

Admitió que condición era tan crítica, que en varias oportunidades pensó en quitarse la vida.

"Yo decía: 'De acá no sales, de acá no sales', lo único que pasaba por mi cabeza todo el día era: 'Bueno, ahí está la ventana. Mejor te caes ¿no?'... no había día en que yo me levante y pensara en eso, no había un solo día de esos cuatro meses que yo no deseaba estar muerto", sentenció.

¿Qué desencadenó su crisis y cómo pudo recuperarse?

Además de sus decepciones amorosas o el bullying que sufrió en su etapa escolar, Jorge Guerra considera que la depresión pudo haberse desatado por la muerte de un familiar muy cercano; una tía abuela a la que consideraba como su "segunda madre".

"A ella la tenía muy cerca y cada vez que vivía una crisis iba con ella. Fue como una abuela para mí, una segunda madre. Me educó y me dio el camino para seguir adelante. Se fue a los 93 años, cuando me llamaron estaba en grabaciones, me quebré y lloré con el equipo (de 'Al fondo hay sitio')", detalló.

De acuerdo a su testimonio, su recuperación fue posible gracias a una herramienta terapéutica poderosa basada en sus propias creencias.

"No sé exactamente en qué momento, creo que fue cuando volví a hacer deporte, que yo mismo me impulsé y me dije: 'eres valioso, eres bueno, eres fuerte, puedes con todo y vas a vencer todo lo que propongas'. Me lo dije tantas veces que me lo creí", finalizó.