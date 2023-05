Chistian Thorsen y el día que reveló la razón de por qué no ha tenido hijos

En medio de las reacciones por la revelación de Christian Thorsen sobre su lucha contra el cáncer de próstata, en redes sociales ha cobrado interés una entrevista que el actor ofreció en 2016 al semanario Hildebrant en sus trece, donde explica la razón por la que no ha tenido hijos.

A pesar de sus conocidos romances y de un fallido matrimonio en el año 2011, el recordado Raúl del Prado de 'Al fondo hay sitio', comentó que un trauma en su niñez, relacionado al trato "indiferente" de sus padres, fue determinante para desencadenar problemas en sus relaciones interpersonales.

"Yo vivía enamorado de mi papá, siempre lo buscaba, pero él era un tipo muy frío, indiferente. Mi mamá por otro lado, siempre se preocupaba por mí y porque todos estemos bien, pero como de chica nunca le habían demostrado afecto, ella tampoco lo hizo con mi hermano ni conmigo. De niño necesitaba que me abrazaran, y era bien besucón", comentó.

"Eso ha afectado mis relaciones amorosas. De hecho, por eso sigo soltero", explicó.

Divorcio

Christian Thorsen contrajo matrimonio con Marina Tejada en 2008, pero la unión solo duró dos años y medio tras un divorcio por mutuo acuerdo. En aquella entrevista, el actor también recordó con gran nostalgia a su exesposa.

"Marina es una gran mujer, pero yo sentía que no podía corresponderle, me sentía incapaz. Tuvieron mucho que ver los traumas de mi niñez. Pero fue maravilloso estar con ella. Fue una gran bocanada de aire para mí en un momento en que lo necesitaba. No descarto casarme de nuevo algún día, muero por tener una hijita", expresó.

Christian Thorsen: ¿Cómo se enteró de su cáncer de próstata?

Uno de los personajes entrañables de “Al fondo hay sitio” es Christian Thorsen quien le dio vida al popular ‘Platanazo’. El actor se ganó el cariño del público, pero la última semana causó preocupación en ellos luego de revelar que, desde a mediados de 2022, padece de cáncer de próstata.

Por medio de un video, contó cómo fue que la enfermedad fue avanzando en su cuerpo al darse cuenta de que le dolía la cadera y que cada vez se hacía más intenso. “Yo no sabía qué hacer”, dijo. Por ello, decidió visitar a un oncólogo.

“Empecé a buscar soluciones, el primer oncólogo que me vio me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida”, contó Christian Thorsen. No obstante, los resultados no eran alentadores debido a que el cáncer de próstata había hecho metástasis en los pulmones, ganglios y huesos.

El último oncólogo que visitó le dijo que las quimioterapias no eran necesarias porque ya estaba en la última fase de la enfermedad. A pesar de este diagnóstico, el actor nacional se sometió a otro tratamiento para sobrellevarlo.

A través de la terapia de Muérdago, un tratamiento para fortalecer el sistema inmunológico vio una alternativa para tener una mejor calidad de vida: “Parece que está dando muy buenos resultados, en la última tomografía había rezagos de cáncer, pero no había indicación que había cáncer en los huesos”, comentó Christian Thorsen.