La periodista desmintió los rumores sobre su estado de salud. | Fuente: Instagram

Juliana Oxenford utilizó su cuenta de Facebook para aclarar la situación sobre su estado de salud. En las redes sociales, se especuló que la periodista se habría contagiado de la COVID-19, pero ella negó rotundamente que esta información sea cierta. En ese sentido, lamentó que en plena pandemia se tejan tantas mentiras.

Desde su cuenta oficial, la conductora de “ATV Noticias” esclareció los rumores que se han compartido entre internautas. La conductora rechazó tener el nuevo coronavirus. Además, consideró que esta crisis de salud ha sido escenario para que se difundan hechos que no han sido comprobados.

“Parece que esta pandemia ha hecho que varios alucinen, los trolls se reactiven y las mentiras se vuelvan tan constantes que -desgraciadamente- muchos terminan creyendo en cualquier tipo de falacia. Primero me inventaron que cobraba plata del gobierno, en una semana pasé de Vizcarrista a Fujimorista (ja) y ahora salen con que tengo COVID”, escribió Juliana Oxenford en su publicación.

En ese sentido, la periodista destacó que cualquier anuncio sobre su vida los comunicará a través de sus redes sociales oficiales. Por ello pidió a sus seguidores que solo crean en los anuncios que provienen de ella: “Lo más triste es que hay gente que se lo cree. Cuando haya algo que comunicar, créanme que se enterarán por mí”, subrayó.

EN LA ESPERA DE SU SEGUNDO BEBÉ

En tiempos de pandemia, Juliana Oxenford anunció que está embarazada de su segundo hijo. En esta espera por volver a convertirse en madre, compartió la decoración del cuarto del bebé y aseguró que todo lo hizo sola: sin cajes ni decoradora profesional.

"A raíz de que me convertí en mamá, descubrí cuánto me gustaba decorar. Durante tres meses me encargué de preparar el cuarto de María colocando como protagonista a un árbol de madera que coloqué en la pared principal". expresó en su cuenta oficial en Instagram.

"Siete años después, tocó construir el espacio donde recibiría a Mateo y -luego de sacar algunas referencias, buscar por aquí y allá lo que se me iba ocurriendo- finalmente lo terminé. Habitación lista, sin ayuda de decoradora, sin canjes y mamá feliz con los resultados", agregó a puertas de la llegada del nuevo integrante en su familia.