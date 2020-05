Juliana Oxenford sobre su hermana Lucía: "No quiero hablar de gente con la que efectivamente no tengo relación"

Juliana Oxenford habló sobre la relación que tiene con media hermana Lucía. | Fuente: Composición

Magaly Medina tuvo una entrevista con Juliana Oxenford en la última edición de su programa de televisión y le preguntó sobre Lucía Oxenford, quien recientemente habló de su media hermana en redes sociales.

La popular ‘Urraca’ le concultó a Juliana por los recientes comentarios de Lucía, quien señaló que no tiene ninguna relación con la conductora de “Al estilo de Juliana”.

“Antes de empezar el programa, yo estaba con la gente de la producción y les dije que iba estar esta noche con Magaly y Javier (su productor). Me dijo que quizás me ibas a preguntar de Lucía y le pregunté lo que había pasado porque no sabía nada y empecé a ‘googlear’, pero como estaba a 35 minutos de empezar el programa lo dejé ahí”, señaló Juliana Oxenford en “Magaly TV: La firme”.

Asimismo, señaló que se había olvidado del tema, pero que no tiene problemas en hablar sobre ello.

“Me olvidé del tema y ahora que lo mencionas sí sé que algo dijo, pero no lo he leído. Tú sabes cómo soy yo y si hay algo que no quiero decir, te voy a recalcar que no me provoca, pero no tengo nada que decir en realidad”, agregó la mujer de prensa.

La periodista confirmó que no guarda relación con su media hermana, pero que no tiene sentimientos negativos hacia ella y su familia.

“A veces el exceso de honestidad muchas veces ha hecho que la coyuntura me juegue malas pasadas. Alguna vez me preguntaron por mi papá y fui absolutamente honesta porque no tengo mayor relación, después salieron a bombardearme (...) Yo en realidad nunca he tenido la necesidad de hablar de terceras personas para lograr algo en la vida. La gente que sigue sabe empecé desde abajo, haciendo un bloque deportivo en ATV y en paralelo trabajaba en una radio de madrugada. Lo mío es el periodismo y el tema de la actuación, del teatro, lo disfruto como espectadora”, mencionó.

Finalmente, la periodista señaló que no tiene necesidad de hablar de “gente” con la que no guarda una relación cercana.

“No quiero hablar de gente con la que efectivamente no tengo relación, un montón de veces me han preguntado el porqué no tengo relación con mi familia, pero escúchenme la familia puede estar unida sin seguir el concepto básico”, concluyó.