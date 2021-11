Karen Schwarz conducirá "Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales". | Fuente: Instagram / Karen Schwarz

Para la conductora Karen Schwarz, lidiar con los mensajes de odio a lo largo de su carrera televisiva ha sido complicado. De hecho, en un momento de su vida tuvo que buscar ayuda psicológica para encarar este tipo de situaciones.

"No ha sido fácil, he buscado ayuda también", comentó al diario Trome. "Han habido momentos en que he sentido que he estado literal en el subsuelo, donde digo 'quiero dejar todo', pero cuando ya tengo cabeza fría y veo a mi familia, digo 'debes salir adelante'".

En su búsqueda por recuperarse anímicamente, Karen Schwarz precisó que su esposo Ezio Oliva fue clave, pues le ayudó "mucho a encontrar ese camino". "A raíz de lo que pasó años atrás fue al psiquiatra, estuvo con terapias, entonces, desde su experiencia me dijo que ese es el camino", dijo.

"Me considero fuerte, pero también soy un ser humano que siente llora, me deprimo y me vuelvo a levantar", apuntó la actual presentadora de "Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales".

Diez años de "Yo Soy"

"Yo Soy", el programa de canto e imitación que llegó a la pantalla chica nacional hace diez años, estrena este 18 de noviembre su formato "Grandes Batallas Internacionales". Un proyecto en el que Karen Schwarz está involucrada como conductora junto a Cristian Rivero.

Alejada de las cámaras después de "La Voz Senior", la exreina de belleza comentó que siente que está empezando "otra etapa" de su vida". "Este es un formato que el Perú le tiene mucho cariño, pero siempre se reinventa y creo que llega mucha más potente", afirmó.

Con participantes extranjeros que se enfrentarán a los imitadores nacionales, el jurado juega un papel "imparcial", según Karen Schwarz. "Pero en este caso hay que meterle todo para que al final levante la copa un peruano", opinó.

En "Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales", la mesa de especialistas está conformada por el integrante de Magneto, Mauri Stern, el periodista y productor de radio y televisión Jorge Henderson, la actriz Katia Palma y la exmiss Perú y finalista del Miss Universo, Janick Maceta.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables

Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.