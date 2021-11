Gianfranco Bustios, el joven participante del equipo de Daniela Darcourt, es el ganador de "La Voz Kids" | Fuente: Difusión

"La Voz Kids" realizó su gran final este miércoles y fue el joven de diez años Gianfranco Bustios, que formó parte del equipo de Daniela Darcourt, el ganador de esta última temporada del 'reality' de canto que convocó a participantes de 8 a 15 años de edad.

Fueron cuatro los participantes que compitieron por la copa: Ángelo Villanueva, del equipo de Christian Yaipén; César Vicente, de la maestra Eva Ayllón; Fernanda Rivera, del panameño Joey Montana; y Gianfranco Bustios, guiado por la salsera.

Precisamente, el flamante campeón de "La Voz Kids" compartió escenario con Daniela Darcourt y cantó "Ojos azules" y "Adiós pueblo de Ayacucho" durante su presentación. Luego, ofreció una interpretación en solicitario que lo colocó como el concursante más votado de la competencia.

"Me siento muy contento que Daniela me haya escogido, agradecido con Dios mucho, gracias a todos que me apoyaron, a mi Huanta, Ayacucho. Yo les diría a todos los niños que lo sigan cumpliendo sus sueños como yo lo estoy haciendo con el canto", declaró Gianfranco.



Gianfranco Bustios consiguió ser el más votado del programa "La Voz Kids". | Fuente: Difusión

"Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales" toma la posta

Luego de la gran final de "La Voz Kids", se estrenará en la señal de Latina Televisión otro programa de canto: "Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales". El 'reality', que tiene como fin encontrar el mejor talento de imitación, empezará a emitirse el 18 de noviembre a las 8:30 p.m.



En esta oportunidad, la mesa de especialistas está conformada por el recordado integrante de Magneto, Mauri Stern, el periodista y productor de radio y televisión Jorge Henderson, la carismática Katia Palma y la exmiss Perú y finalista del Miss Universo, Janick Maceta.

"Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales" convocará a cinco consagrados que deberán enfrentarse a los diferentes retadores nacionales e internacionales de países como Argentina, Colombia, Panamá, Chile, Bolivia, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Uruguay, etcétera.

Los retadores escogerán con cuál de los cinco consagrados se enfrentarán para ocupar una de las sillas. Junto con la deliberación del jurado, se seleccionará al mejor talento de talla internacional en este formato innovador.

