Karen Schwarz y Ezio Oliva anunciaron la espera de su segundo hijo. | Fuente: Instagram

Karen Schwarz está de cumpleaños y esta fue la anécdota que escogió Ezio Oliva para saludarla en su día especial. La pareja reveló hace poco que están esperando el nacimiento de su segunda hija.

El cantante Ezio Oliva escogió este saludo para su pareja Karen Schwarz, quien celebra su cumpleaños hoy. El artista musical recordó una anécdota del embarazo de la presentadora de televisión, debido a que —en ese entonces— se hicieron notar los síntomas cuando ella empezaba a conducir en el programa matutino “Mujeres al Mando”.

“Hace algún tiempo me enviaste esta foto, recuerdo que yo estaba en México y tú en Perú comenzando a trabajar temprano en la mañana. Me contabas lo cansada que estabas porque empezaban los síntomas del embarazo, pero a la vez me decías que estabas tan agradecida por la oportunidad de ser parte del programa y amabas tanto lo que hacías que no había malestar que te detenga”, contó Ezio en una publicación en Instagram.

De esta manera, el cantante también aprovechó el momento para decir que ninguno conforma una “pareja perfecta”, debido a que conservan sus diferencias. En esa misma línea, expresó que admira a Karen Schwarz como “mujer, madre y profesional”.

“Con esta anécdota sólo quiero aprovechar en decirte una vez más que no somos perfectos como pareja y seguiremos teniendo mil y una diferencias todos los días, pero con la misma seguridad te digo que la admiración que te tengo como mujer, como madre y como profesional hacen que todo sacrificio valga la pena para seguir construyendo nuestro proyecto de vida”, agregó Ezio Oliva.

“Te amo amor de mi vida, feliz cumpleaños mamacita linda y que Dios nos dé la salud para celebrar muchos años más”, finalizó su saludo de cumpleaños para Karen Schwarz.

SEGUNDA HIJA

Karen Schwarz y Ezio Oliva se encuentran a la espera de su segunda hija, tal como confirmó la conductora en una publicación durante su viaje a Disney. "Estoy enamorada de Antonia (su primera hija) y mi sueño era tener una segunda mujercita. Ezio y yo estamos felices", escribió en Instagram.