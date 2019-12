Rodrigo González 'Peluchín' no dudó en arremeter contra Cathy Sáenz luego de que ella le enviara indirectas en el programa que conduce. | Fuente: Composición

Cathy Sáenz fue duramente criticada en redes sociales luego de que se quedara con el bouquet de Ana Siucho en su boda con Edison Flores. Ante esta situación, la integrante de “Mujeres al mando” denunció que venía recibiendo amenazas. Además, le envió una indirecta a Rodrigo González 'Peluchín' y señaló que este "incitaba al odio" contra ella.

No pasó mucho tiempo para que Rodrigo González respondiera estas acusaciones desde sus redes sociales. “Hace circo y usando un medio de comunicación para ello, con tantos casos de real violencia que podría ayudar a resolverlos o darles exposición. No tengo la responsabilidad de su falta de aceptación con el público”, dijo el exconductor de “Válgame”.

Asimismo, pese a no señalar un nombre en particular, el popular ‘Peluchín’ dio a entender que se refería a Karen Schwarz cuando indicó en su publicación que ella también criticó a Cathy Sáenz en el pasado. “Ahora su compañerita se solidariza, pero cuando hizo lo mismo que yo nadie le dijo nada. IGUALDAD señores”, escribió.

Finalmente, González hizo hincapié en que defendería su libertad de expresión. “Diré lo que pienso siempre como hacen igual conmigo y tengo que saberlo llevar, si no ¿para qué trabajo de cara al público? Déjate de banalizar un tema tan serio con tus payasadas y desatinos televisivos. No representa a nadie más que a ella misma”, puntualizó.

Rodrigo González 'Peluchín' respondió las indirectas que Cathy Sáenz le envió durante el programa "Mujeres al mando". | Fuente: Facebook

¿QUÉ DIJO CATHY SÁENZ?

"Antes era llamada Candy Mamacha ahora soy llamada la Chusca Sáenz. Somos mujeres que estamos siendo violentadas por un hombre", señaló Cathy Sáenz frente a las cámaras de "Mujeres al mando". Ella denunció que es discriminada por su color de piel y aseguró que no se quedará callada.

"Es momento de llamar a las entidades pertinentes para que se ocupen de este caso. He recibido muchos insultos de gente que no me conoce y está siendo incitada por el odio de otra persona [Rodrigo González]", dijo entre sollozos para luego denunciar que hay personas que "han conseguido mi número personal amenazándome de muerte a mí y a mi familia".

Sáenz ─que condujo la transmisión televisiva de la boda de Edison Flores y Ana Siucho─ recordó que ya le ganó una demanda por difamación a 'Peluchín'. "No es justo que una persona cree odio alrededor", agregó.