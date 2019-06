Karen Schwarz revela terrible experiencia que vivió tras realizarse un tratamiento cosmético para el cabello

Karen Schwarz cuenta que sufrió desmayos a raíz del uso de un producto cosmético. | Fuente: Instagram de Karen Schwarz

En los últimos días se ha hablado sobre algunos productos cosméticos nocivos que ponen en riesgo la salud. Karen Schwarz sorprendió al revelar una terrible experiencia que vivió al realizarse un tratamiento para el laceado de cabello en un salón de belleza en el extranjero.

“Yo cuando tenía 17 ó 20 años aproximadamente, todas querían estar bien laceadas, entonces unas chicas que trabajaban en una aerolínea me pasaron el dato de esta persona y yo fui a este lugar, no es en Perú”, inició su relato la exreina de belleza.

La conductora de “Mujeres al mando” también reveló que se desmayó en varias oportunidades a la semana después que se realizaba el tratamiento para el laceado de su cabello.

Karen Schwarz cuenta que sufrió desmayos debido al uso de un producto para el cabello. | Fuente: Captura de TV

“Fui y a la semana de hacer este tratamiento para lacearme. […] El pelo me lo dejaban maravilloso, pero yo a la semana me desmayaba y me desmayaba no solo una vez, me desmayé dos veces. Me hice el tratamiento dos veces y coincidencia las dos veces que me hice el tratamiento fuera del país, me desmayaba”, continuó Karen Schwarz.

La exreina de belleza mencionó que debido a sus constantes desmayos decidió investigar y descubrió que el producto con el cual le estaban realizando el tratamiento contenía un ingrediente nocivo que le provocaba estos síntomas y afectaba su salud.



“A raíz de eso tomé conciencia y efectivamente, investigando un poquito más, me di cuenta de que el producto que me estaban aplicando tenía demasiado formol. Gracias a Dios luego me hice un estudio y no me pasó nada”, añadió Karen Schwarz.

Ante esta terrible experiencia que vivió al buscar un laceado perfecto, la esposa de Ezio Oliva hizo un llamado a aquellas personas que quieran realizar algún ‘arreglito’ a tomar con seriedad el informe y estén atentos al producto que usan.