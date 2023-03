Karina Jordán y Diego Seyfarth se casaron por civil el 10 de octubre de 2020, luego de posponer su boda por seis meses. | Fuente: Instagram

Tras dos años de matrimonio, Karina Jordán y Diego Seyfarth ya no viven juntos, debido a que el actor reside en Alemania. Si bien tiene planes de ir con su esposo, la artista está yendo y viniendo, porque no puede quedarse en Europa por mucho tiempo.

“Ya llevamos un año así. Al inicio fue difícil porque a mí no se me permitían estar en Alemania más de 3 meses, no tenía la visa, tenía que sacar los papeles y aprender el idioma. Pero, ya me acostumbré. Sí se puede yendo y viniendo”, dijo sobre su relación a distancia.

Sin embargo, Karina Jordán está planeando pasar una temporada larga en Alemania cuando tenga todo en regla y, por qué no, llevar su arte a esas tierras.

“Tengo como plan enseñar a la comunidad latina de allá (Alemania) actuación. Y cuando tenga el idioma manejado y siendo bien optimistas, podré ejercer mi carrera. Es un objetivo de mediano a largo plazo, todavía habló el alemán como una niña de 5 años. Trabajar allá sería un súper reto, pero ahorita vivo mi presente estudiando el idioma. También estoy planeando llevar la obra ‘Relatos (In) conexos’ al público de Alemania”, comentó para Infobae.

El inicio de su romance

Tras ser pareja en la telenovela "Te volveré a encontrar", como Elena y Mathías, muchos fanáticos creyeron que Karina Jordán y Diego Seyfarth se enamoraron grabando la ficción, en el 2017, pero no fue así. Ellos se conocieron en medio de obras de teatro y grabaciones de la segunda temporada de 'Ven Baila Quinceañera, todo por la fama'.

"Me da risa cuando dicen eso porque nos conocemos desde el 2013. [Actuar juntos] Fue un reto que asumimos como artistas y pareja. Fue como un regalo para nosotros y un sueño cumplido porque es lindo trabajar con tu novio", indicó la artista, en ese entonces, para RPP Noticias.

Teniendo una relación estable y de años, Karina Jordán y Diego Seyfarth contrajeron matrimonio civil el 10 de octubre de 2020. Con un grupo reducido de personas, debido al inicio de la pandemia, la pareja contó con el actor Tommy Párraga, protagonista de 'Canción sin nombre', quien fue su testigo.

Párraga es muy amigo de la pareja ya que han trabajado en distintas producciones como 'La vigilia' y 'El paraíso de Lili'. Además, ambos compartieron créditos en la famosa cinta peruana 'No me digas solterona'.

Jordán explicó a la revista Cásate y Punto que Diego llegó a su vida después de algunas relaciones tóxicas que vivió. "Pasé por una serie de relaciones poco saludables en las que me adaptaba al otro, quería agradar y sobre todo, opté por conformarme con lo que me daban, así sintiera que no era suficiente. Si bien en ese momento no estaba preparada para verlo así, hoy sí lo veo", comentó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x03 ESPECIAL OSCAR 2023: Nuestros favoritos a ganar y los fijos a llevarse una estatuilla

La segunda parte de nuestro especial por los premios Oscar 2023 ya está aquí. Esta vez, Lucia Barja y Marco Zanelli (que busca ser un miembro oficial del podcast) conversan con Rodrigo Bedoya sobre cuáles son los favoritos a ganar en la edición 95 de los premios de la Academia. ¿Será el año de “Todo en todas partes al mismo tiempo”? ¿”Argentina 1985” logrará un Oscar? La cuenta regresiva ya comenzó. Ponle play.