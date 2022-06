Karina Jordán y Diego Seyfarth anunciaron que se casarán por la vía religiosa este sábado 25 de junio | Fuente: Instagram

Karina Jordán y Diego Seyfarth se unirán en matrimonio religioso. Los actores se comprometieron en 2018 y tenían planeado casarse en 2020, pero la pandemia de la COVID-19 los obligó a postergar sus planes.

Ambos no quieren dejar pasar más tiempo y a través de las redes sociales anunciaron que su boda será este sábado 25 de junio. Asimismo, la pareja brindó más detalles de lo que será este paso trascendental en sus vidas.

¿DÓNDE SERÁ EL MATRIMONIO DE KARINA JORDÁN Y DIEGO SEYFARTH?

Karina Jordán y Diego Seyfarth se darán el "sí, acepto" en una ceremonia privada que reunirá a amigos y familiares. El lugar que eligieron para realizar su sueño fue el Club Ecuestre de Huachipa, donde ya tienen previsto hasta el último detalle.

Así lo demuestra un emotivo video que la pareja protagonizó y compartió en sus redes sociales horas antes del matrimonio. Ambos lucen emocionados de ver materializado un sueño que duró años en realizarse. "La emoción que sentimos no podemos ponerla en palabras", indicaron.



¿CÓMO FUE SU BODA CIVIL?

Los actores de 'Te volveré a encontrar', Karina Jordán y Diego Seyfarth, contrajeron matrimonio civil el 10 de octubre de 2020. Con un grupo reducido de personas, debido al inicio de la pandemia, la pareja contó con el actor Tommy Párraga, protagonista de 'Canción sin nombre', quien fue su testigo.

Párraga es muy amigo de Karina Jordán y Diego Seyfarth ya que han trabajado en distintas producciones como 'La vigilia' y 'El paraíso de Lili'.

La pareja se conoció en medio de obras de teatro y grabaciones de la segunda temporada de 'Ven Baila Quinceañera, todo por la fama'. Además, ambos compartieron créditos en la famosa cinta peruana 'No me digas solterona'.

Jordán explicó a la revista Cásate y Punto que Diego llegó a su vida después de algunas relaciones tóxicas que vivió.

"Pasé por una serie de relaciones poco saludables en las que me adaptaba al otro, quería agradar y sobre todo, opté por conformarme con lo que me daban, así sintiera que no era suficiente. Si bien en ese momento no estaba preparada para verlo así, hoy sí lo veo", comentó.

