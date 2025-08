"Estamos muy enamorados, pero no hay apuro": Andrea Llosa revela por qué no convive con su nueva pareja

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras su divorcio, en 2021, Andrea Llosa ha vuelto a creer en el amor. La conductora del programa Nunca Más mantiene una relación sentimental con Pablo Andrés Vinatea Bellatín, un gerente comercial arequipeño de más de 50 años, con quien lleva un año y cuatro meses de relación.

En una entrevista para el programa En Escena de RPP, la periodista dio detalles de cómo nació este vínculo y cuáles son sus planes a futuro.

Una amistad que se transformó en amor

Andrea Llosa dijo que conoció a Pablo durante un proceso de coaching, pero lo que comenzó como una amistad, pronto se transformó en una atracción especial.

"Se convierte en amigo mío después de un coaching. De hecho, él salía con alguien, él es divorciado ya desde hace bastante tiempo y nos hicimos muy amigos. Luego de la amistad empieza ya a surgir un gusto, una atracción. Luego nos enamoramos, pero él estaba en Dallas, él pasa a vivir allá, era un amor raro", comentó.

La distancia fue un reto para ambos, ya que Pablo residía en Estados Unidos y Andrea permanecía en Perú. Pese a ello, continuaron viéndose cuando era posible, aunque sin establecer una relación oficial.

"Yo viajaba, pero no teníamos una relación sólida, era una relación rara, porque yo no sabía si iba a volver. Estábamos en esa etapa y, obviamente, cuando tú estás en una etapa así no lo vas a blanquear, porque no sabes lo que va a pasar. Hasta que un día decide volver y decidimos postear una foto en marzo del año pasado. Fue el anuncio oficial. Estamos desde marzo del año pasado, digamos que una relación ya formal", explicó.

Andrea Llosa y Pablo Andrés Vinatea en Arequipa.Fuente: Instagram: Andrea Llosa

Sin convivencia, pero con amor

Andrea explicó que, aunque la relación ya es formal, cada uno mantiene su espacio. Ella vive con sus hijos, y él con los suyos, dejando la convivencia de lado... al menos por ahora.

"Es una relación formal, pero cada uno en su casa, porque yo tengo hijos, él también tiene hijos. Y aunque no lo creas, es raro, porque yo antes no pensaba así. No voy a convivir con él hasta que nos casemos, y todavía estamos pensando en eso, no te digo que no va a pasar", comentó.

Si bien ambos están muy enamorados, la periodista aseguró que no hay prisa por llevar la relación al matrimonio, aunque sí es un tema que han conversado.

"Estamos en una etapa bonita de la vida. Y lógicamente, a la edad que tenemos los dos, no es que uno está pensando solamente en salir. Si me caso o no, porque de hecho lo hemos conversado en su momento, se verá más adelante. No hay apuro tampoco", expresó.

Andrea Llosa presentará su libro Manual para decir Nunca Más

Andrea Llosa no deja de interacturar en sus redes sociales, donde suele compartir contenido relacionado con sus actividades profesionales, su día a día y, en ocasiones, aspectos personales de su vida.

En esta oportunidad, y aprovechando los recursos tecnológicos, la periodista y presentadora se entrevistó para anunciar el lanzamiento de su nuevo libro Manual para decir Nunca Más.

En ese contexto, Andrea enumeró algunos de los problemas más difíciles que atravesó en sus 50 años y que hoy se atreve a contar en su libro.

"He sufrido por amor, he tenido dependencia emocional, me han sido infiel y he sido infiel. Durante mucho tiempo estuve perdida sin saber qué hacer de mi vida", aseguró.

Llosa aclaró que su publicación no es simplemente un conjunto de revelaciones personales, sino una guía destinada a brindar apoyo a otras mujeres que atraviesan situaciones difíciles.

“Es un manual en el que cuento parte de mi historia, la parte más dura y más salvaje de mi vida, mis fracasos, mis tristezas y mi dolor. En este manual hay herramientas para despertar la fuerza que nosotras las mujeres tenemos para empoderarnos, sobre todo cuando estamos enfrentando nuestras propias batallas", sostuvo.

La presentación oficial de Manual para decir Nunca Más será este domingo 3 de agosto a las 5:00 p. m. en la Feria Internacional del Libro (FIL Lima 2025).