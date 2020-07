Karina Rivera se despide de la conducción de "Tengo algo que decirte". | Fuente: Instagram

La conductora Karina Rivera se despidió del programa “Tengo algo que decirte”, luego de acompañar a Lady Guillén en el set desde fines de abril.

Además de despedirse en el mismo espacio, la recordada animadora infantil usó su cuenta de Instagram para agradecer a la producción de Latina.

“Me tocó una vez más despedirme de un programa de TV. No sé si uno se acostumbra a las despedidas pero creo que me acostumbro más a ser agradecida, porque cada programa deja una huella, un nuevo aprendizaje, nuevos retos cumplidos, nuevas amistades”, manifestó Karina Rivera.

Asimismo, recalcó que aprendió a dirigir el programa de una forma distinta a la que estaba acostumbrada, por lo que consideró que el equipo de trabajo que tuvo a su lado la apoyó en este proceso.

“En momentos tan difíciles como los que estamos viviendo me tocó asumir algo totalmente ajeno y distinto a lo que estoy habitualmente acostumbrada. ‘Tengo algo que decirte’ me enseñó un tipo de conducción nueva, me presentó un equipo de producción guerrero, entregado y valiente y una productora… Gracias Latina por la confianza y gracias Lady Guillén por permitirme acompañarte este tiempo en la conducción”, sostuvo.

Como se recuerda, Karina Rivera regresó en febrero pasado a Latina para conducir "Todo por amor", un 'reality' para encontrar parejas que inició en medio de la polémica por los desafortunados comentarios que hizo Nicola Porcella en el debut.

Tras ello, la exanimadora infantil prosiguió en la conducción; pero, a raíz de la cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus, el programa fue cancelado. Luego inició una nueva etapa en el espacio "Tengo algo que decirte".

NO SE LE SUBEN LOS HUMOS

Cuando la conductora Karina Rivera debutó frente a la pantalla, hace casi tres décadas, tomó una firme decisión: ser ella misma y mostrarse como es. Una elección que ha mantenido, de lo contrario cree que su carrera hubiera sido distinta.

"Si alguna vez [se me hubieran subido los humos] me habría mandado un aterrizaje forzoso. No me lo permití porque no me iba a llevar a ningún lado. No habría ganado nada, habría perdido todo", sostuvo al diario Correo.