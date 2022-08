Karla Tarazona y Rafael Fernández pusieron fin a su matrimonio tras casi dos años de casados. | Fuente: Instagram

La conductora Karla Tarazona confirmó que firmará una conciliación con su todavía esposo, el empresario Rafael Fernández, en medio del proceso de separación que ambos enfrentan tras anunciar su ruptura el pasado viernes 26 de agosto.

"Con mucho gusto [firmarían la conciliación], tengo tres niños, por ellos tengo que estar bien. Quiero terminar en paz", dijo la presentadora televisiva en un enlace telefónico con el programa "Magaly TV: La Firme", que en la noche del martes 30 de agosto también emitió una entrevista con Fernández.

Por otro lado, Karla Tarazona también se refirió a las declaraciones de Rafael Fernández, quien aseguró que se haría cargo del pago del colegio de los hijos de su expareja. "Para mí, lo básico y fundamental es su educación", sostuvo el empresario.

Sin embargo, Tarazona respondió: "Lo único que quiero que quede claro es que no obligo a nadie a hacer algo (...) Siempre me he hecho cargo del tema de mis hijos. No quiero que se expongan más los temas de mis hijos, he cometido muchos errores, pero ahora lo más importante, y sobre todas las cosas, son mis hijos".







Karla Tarazona no esperaba la separación

Karla Tarazona le dijo a Magaly Medina que la separación de Rafael Fernández fue algo que la tomó por sorpresa. "La verdad que no [esperaba separarme], pero es mejor que sea ahora y no más adelante, cuando puede haber niños de por medio. Ya lo he vivido", dijo.

Reafirmó, además, que no retomará la relación, ya que es un adiós definitivo con su todavía esposo, pese a "llorar o sufrir". "En una decisión tan importante como esta no hay vuelta atrás", señaló la conductora del espacio "D'Mañana".

"Para mí es un duelo, son momentos muy complicados, pero también sé que esto pasará, que la vida continúa, de esto uno tiene que aprender. Gracias a Dios a mi alrededor hay personas que me apoyan, estoy segura de que las cosas, en cuanto a mi tranquilidad, van a estar mejor. En lo último que pienso ahora es el amor. No estoy en mi mejor momento, pero volveré", añadió.





Karla Tarazona y Rafael Fernández: Así anunciaron su separación

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron el pasado 26 de agosto que su matrimonio llegaba a su final después de casi dos años de casados.

"Este tipo de noticias siempre serán difíciles de dar. Queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos", decía el mensaje que apareció en la sección de historias de la mencionada red social.



"Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de los involucrados. Agradecemos a nuestro público y a los medios de comunicación su comprensión y respeto ante esta situación ya que no hablaremos más de este tema", agregó.

Como se recuerda, Karla Tarazona y Rafael Fernández se casaron el 18 de diciembre de 2020, en una ceremonia privada que se llevó a cabo en el distrito de La Molina.





